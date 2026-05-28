El metro de Barcelona cerrará la estación de Sagrada Família el 10 de junio por la visita del papa León XIV

El metro de Barcelona sufrirá importantes afectaciones el próximo miércoles 10 de junio con motivo de la visita del papa León XIV a la capital catalana. La estación de Sagrada Família permanecerá cerrada durante todo el día, por lo que los trenes de las líneas L2 y L5 que pasan por este punto no efectuarán parada allí. Esta medida forma parte del dispositivo especial de movilidad y seguridad diseñado para la visita del pontífice, presentada este jueves en el ayuntamiento.

Ese día, el 10 de junio, el papa oficiará una misa solemne en la basílica y procederá a la bendición e inauguración de la torre de Jesucristo, la más alta del templo, con una altura de 172,5 metros. La fecha tiene además un fuerte componente simbólico, ya que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Además, en la estación de Verdaguer (L4), debido a las obras en el intercambiador y a la gestión prevista de los flujos de pasajeros, durante las horas punta de la tarde solo se permitirá la salida de usuarios, quedando restringido el acceso.

Más allá del metro, el operativo especial, tendrá un impacto especialmente intenso varias calles del distrito del Eixample. En torno a la Sagrada Família se establecerá un amplio perímetro de seguridad durante el miércoles y la madrugada del jueves, con restricciones de circulación y aparcamiento que afectarán tanto a vías principales como secundarias. La Guardia Urbana realizará numerosos desvíos del tráfico, y los autobuses también deberán modificar sus recorridos.