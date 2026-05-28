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A partir del 30 de mayo

Mataró estrena una temporada de playas marcada por el inicio de la campaña para desincentivar el consumo de tabaco

La prohibición de fumar será efectiva a partir de 2027

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El alcalde de Mataró, David Bote, y más representantes municipales, lucen las banderas de playa adaptadas a daltónicos durante la presentación de la temporada de baño, este jueves 28 de mayo

El alcalde de Mataró, David Bote, y más representantes municipales, lucen las banderas de playa adaptadas a daltónicos durante la presentación de la temporada de baño, este jueves 28 de mayo / AJUNTAMENT DE MATARÓ

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Mataró
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El Ayuntamiento de Mataró ha presentado este jueves la temporada de playa, que dará comienzo oficialmente este sábado 30 de mayo. La gran novedad para este verano es el inicio de la campaña para desincentivar el consumo de tabaco, que se sustanciará en la prohibición de fumar en las playas del municipio a partir de 2027.

En una primera fase, se llevarán a cabo trabajos de sensibilización. El Ayuntamiento de Mataró ha explicado, a través de un comunicado, que se comenzará con "una campaña informativa en el espacio público para educar y concienciar la ciudadanía", a través de cartelería, redes sociales e informadores en el frente marítimo (agentes cívicos nocturnos, agentes de convivencia o informadores turísticos, entre otros); asimismo, sesiones de sensibilización con la Asociación contra el cáncer y otras acciones de sensibilización con los servicios de Juventut y Ensenyament. La segunda fase estará marcada por el decreto de modificación de la ordenanza de Civisme i Convivència, con la previsión de que se apruebe a finales de año, de cara a regular la prohibición de fumar en las playas al 2027.

Puesto de alquiler de embarcaciones ligeras en la playa de Mataró

Puesto de alquiler de embarcaciones ligeras en la playa de Mataró / AJUNTAMENT DE MATARÓ

Este verano, el servicio diario de socorrismo estará activo desde las 10:00 horas y hasta las 19:00 horas en las playas del Varador, Callao, Ponent y Sant Simó. Constará de 13 trabajadores divididos en tres puntos avanzados y tres casetas de socorrismo repartidas por las cuatro playas. El servicio de baño asistido se amplía y pasará a estar activo también los fines de semana del mes de junio. Con el objetivo de hacer más inclusivas las playas, el Ayuntamiento estrena este año banderas del estado del mar adaptadas a personas con daltonismo. Los servicios que ofrece el litoral de la capital del Maresme se completan con 16 duchas, un puesto de alquiler de embarcaciones ligeras, seis chiringuitos y una food-truck, 13 líneas de vida y un recinto de playa para perros, que estará disponible a partir del lunes 1 de junio.

Noticias relacionadas y más

El litoral mataronense, que será limpiado diariamente, cuenta con tres playas reconocidas internacionalmente con el distintivo de Bandera Azul: la del puerto, la de Callao y la del Varador. Precisamente en esta última, el gobierno municipal ha llevado a cabo durante los últimos meses un proceso de renaturalización, consistente en la retirada de las especies invasoras y la consolidación de la vegetación en sus dunas.

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