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Conducción temeraria

Intervenido un patinete eléctrico trucado en Cornellà que alcanzaba los 140 kilómetros por hora

Desde el pasado mes de febrero, un total de 143 vehículos de similares características han sido inmovilizados y trasladados al depósito municipal de Cornellà

Cerco a los patinetes eléctricos en Cornellà: la Guardia Urbana incorpora un nuevo sistema de control de velocidad

Control a un usuario de patinete eléctrico en Cornellà.

Control a un usuario de patinete eléctrico en Cornellà. / Ayuntamiento de Cornellà

El Periódico

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Cornellà de Llobregat
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La Guardia Urbana de Cornellà (Baix Llobregat) denunció el lunes 25 de mayo al anochecer al conductor de un patinete eléctrico que había trucado para llegar a 139 kilómetros por hora y que tampoco tenía permiso para conducirlo, entre otras infracciones.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Cornellà explica que el patinete fue detectado excediendo la velocidad permitida por una patrulla de los Mossos d'Esquadra en la esquina entre la avenida de la República Argentina y la avenida de Sant Ildefons, la cual lo comunicó a la Guardia Urbana. Con el dinamómetro del que dispone desde este año la policía local de Cornellà se comprobó que el vehículo podía alcanzar los 139,4 km/h. "El patinete trucado fue intervenido y el conductor fue denunciado por conducir un vehículo a motor sin haber tenido nunca el permiso de conducir, por no tener seguro en vigor, ni tener certificado de la Direcció General de Trànsit para el vehículo", sigue el texto.

Desde la puesta en servicio del dinamómetro, el pasado mes de febrero, un total de 143 vehículos de similares características han sido inmovilizados y trasladados al depósito municipal. La Guardia Urbana de Cornellà fue uno de los primeros cuerpos de Catalunya en incorporar esta tecnología, que permite identificar la manipulación ilegal de los sistemas de velocidad de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como los patinetes a motor.

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El dinamómetro se utiliza como refuerzo de los controles específicos que la Guardia Urbana realiza, tanto desde el punto de vista preventivo como sancionador, dentro de las políticas municipales de seguridad vial y protección de las personas. Durante 2025, impuso un total de 935 sanciones a patinetes por infringir la Ordenanza Municipal de Circulación de Vehículos y Peatones, y de enero a mayo de 2026 ya se han impuesto 361 sanciones.

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