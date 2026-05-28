Ferrocarrils de la Generalitat
Una incidencia deja sin servicio el tramo de FGC entre Rubí y Terrassa Rambla
Se ha habilitado un servicio alternativo por carretera mientras los trenes de las líneas S1 y S2 circulan con frecuencias de 20 minutos
FGC planea cerrar al coche, de forma progresiva, los accesos a todas sus estaciones de montaña
Una avería en la catenaria ha obligado este jueves a interrumpir el servicio ferroviario de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre las estaciones de Terrassa Rambla y Rubí, en la línea S1 del servicio Barcelona-Vallès.
La incidencia se ha producido hacia las 11:30 en la estación de Les Fonts, según ha informado la compañía a través de sus canales oficiales. Como consecuencia de la avería, FGC ha habilitado un servicio alternativo por carretera para cubrir el tramo afectado mientras trabajan para restablecer la circulación habitual.
La incidencia también ha provocado alteraciones en la frecuencia de paso de los trenes de las líneas S1 (Terrassa) y S2 (Sabadell), que funcionan con una frecuencia aproximada de un tren cada 20 minutos.
Según ha detallado Ferrocarrils, la línea S1 presta servicio entre Plaça Catalunya y Rubí, así como entre Terrassa Rambla y Terrassa Nacions Unides, quedando interrumpida la circulación entre Rubí y Terrassa Rambla por una avería en las instalaciones de Les Fonts.
FGC ha asegurado, a través de la red social X, que sus técnicos trabajan para resolver la incidencia “lo antes posible” y ha recomendado a los usuarios utilizar los servicios de Rodalies como alternativa para desplazarse hasta Terrassa.
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