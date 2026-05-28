La Guardia Urbana de L’Hospitalet requisa 373 patinetes eléctricos en cinco meses, más que en todo 2025

La Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha requisado 373 patinetes eléctricos entre el 1 de enero y el 26 de mayo de 2026, una cifra que ya supera los 340 vehículos retirados de la circulación durante todo el año 2025. Este incremento responde a la intensificación de los controles que la Guardia Urbana está desarrollando conjuntamente con los Mossos d’Esquadra en toda la ciudad, así como a la incorporación, a finales del pasado mes de enero, de un cinemómetro homologado específico para medir la velocidad de los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos.

Esta herramienta, explica el ayuntamiento en un comunicado, permite "verificar con precisión qué patinetes han sido manipulados para superar la velocidad máxima autorizada de 25 kilómetros por hora" y actuar administrativamente "con todas las garantías jurídicas". Desde su puesta en funcionamiento, los agentes han detectado casos especialmente graves, con vehículos que circulaban a velocidades muy superiores a las permitidas, llegando incluso a los 114 y 133,5 kilómetros por hora.

La Guardia Urbana recuerda que los patinetes manipulados que exceden los 25 km/h son requisados y trasladados al depósito municipal. Además, sus conductores se enfrentan a una sanción administrativa de 500 euros prevista para este tipo de infracción. También se retiran de la circulación aquellos vehículos que no disponen del seguro de responsabilidad civil obligatorio o que incumplen la normativa vigente.

Seguridad vial y prevención del delito

Los controles sobre los vehículos de movilidad personal tienen un doble objetivo. Por un lado, mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes. Por otro, prevenir conductas delictivas vinculadas al uso de estos vehículos. Según los datos policiales, actualmente más de la mitad de los robos con violencia que se producen en la ciudad se cometen utilizando un patinete eléctrico como medio de huida. Esta realidad ha convertido los controles sobre los VMP en una herramienta estratégica dentro de los dispositivos de seguridad ciudadana, como el plan Kanpai, desplegados en L’Hospitalet.

En este contexto, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra han ampliado sus actuaciones incorporando la inspección de tiendas de venta y reparación de patinetes eléctricos dentro de los dispositivos Kanpai y Nautilus. "El objetivo es comprobar la procedencia de los vehículos, detectar posibles patinetes sustraídos, verificar el cumplimiento de la normativa y evitar la comercialización o manipulación ilegal de vehículos que superen las limitaciones de velocidad establecidas por la legislación vigente", sigue el texto del consistorio.

"Los controles seguirán intensificándose durante los próximos meses con el objetivo de proteger a los peatones, mejorar la convivencia en el espacio público y retirar de la circulación aquellos vehículos que representan un riesgo para la seguridad ciudadana", advierte el ayuntamiento.