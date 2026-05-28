Desmantelado un almacén de drogas en Santa Coloma en que se guardaban casi 30 kilos de hachís

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron, este 26 de mayo, a un hombre de 28 años como presunto autor de un delito contra la salud pública en la vertiente de tráfico de drogas. Los hechos se iniciaron a raíz de una actuación policial en un domicilio situado en la avenida del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, donde los agentes detectaron indicios claros de tráfico de sustancias estupefacientes. Ante estos indicios, la Unidad de Investigación se hizo cargo del caso, y solicitó autorización judicial para llevar a cabo la entrada y registro en el domicilio y en un trastero asociado.

En el registro, realizado este jueves, se ha intervenido una importante cantidad de droga preparada para su distribución. Concretamente, 28,9 kilos de hachís y 0,7 kilos de marihuana, así como diverso material destinado al empaque y distribución, como máquinas de envasado al vacío, bolsas industriales y etiquetas identificativas. Los agentes también se han incautado de varios fármacos sometidos a control médico, como por ejemplo botellas de óxido nitroso (el denominado 'gas de la risa'), básculas de precisión, teléfonos móviles y tarjetas SIM, elementos todos ellos habitualmente vinculados a la actividad de tráfico de drogas, según apuntan los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Los indicios recogidos apuntan a que el domicilio funcionaba como una 'guardería' de droga, utilizada para almacenar y fraccionar sustancias estupefacientes antes de su distribución a terceros en cantidades más pequeñas. El valor de la droga intervenida en el mercado ilícito asciende a más de 201.000 euros.

El detenido ha pasado este jueves a disposición del juzgado de guardia de Santa Coloma de Gramenet. La investigación continúa abierta con el análisis de los indicios recopilados para esclarecer posibles ramificaciones de la actividad delictiva.