Plataforma per la Llengua denuncia la gentrificación lingüística del Poblenou: 26% de rótulos en inglés y 78% de atención en castellano

El uso del catalán retrocede en el vecindario barcelonés del Poblenou, a medida que avanza su gentrificación y la llegada de vecinos internacionales con rentas superiores a la media local. La entidad Plataforma per la Llengua ha presentado este jueves, arropada por representantes de movimientos sociales y vecinos del barrio, un estudio inédito que analiza el impacto lingüístico de la evolución socioeconómica del antiguo 'Manchester' industrial de Barcelona. El creciente atractivo del barrio y el encarecimiento de sus viviendas se nota ya en el idioma de la vida cotidiana a pie de calle y en especial en los comercios de proximidad.

El informe Estudi dels efectes de la gentrificació sobre el català al barri del Poblenou, enmarcado en la campaña Llengua, torna a casa, alerta que en 20 años el porcentaje de personas que tienen el catalán como lengua habitual ha caído del 45% al 31,8% en el distrito de Sant Martí, el nivel más bajo de la serie histórica. En el conjunto de Barcelona, el descenso va del 46,3% al 34,8%. Paralelamente, las lenguas distintas del catalán y del castellano han pasado del 1,7% al 10,2% en Sant Martí, mientras crece también el porcentaje de vecinos que declara no entender, hablar ni escribir catalán. Las estadísticas públicas sobre lengua no detallan barrio a barrio cómo ha cambiado la ciudad en este ámbito, por lo que no hay datos para comparar el Poblenou frente a la Llacuna, el Besòs o Diagonal Mar, otros territorios del distrito que han vivido transformaciones demográficas intensas.

La rotulación aguanta, la interacción no

Más concreción trae el análisis del tejido comercial, que permite radiografías in situ más fáciles. Plataforma per la Llengua ha echado mano de dos estudios Ofercat llevados a cabo en la rambla del Poblenou y en la calle de Marià Aguiló en 2012 y en 2022 y los ha actualizado con un trabajo de campo propio este mismo marzo en 67 comercios de cuatro tramos de la rambla del Poblenou.

Los resultados en cuanto a rotulación indican que "el catalán se mantiene como lengua mayoritaria durante todo el período, aunque se observa una caída marcada en 2022, seguida de una recuperación en 2026". "El castellano se mantiene estable, mientras que las otras lenguas experimentan un aumento muy notable a partir del año 2022: de un 6% en 2012 a un 22% en 2026. En este último caso, todos los rótulos de los comercios analizados en una lengua diferente del catalán y del castellano estaban en inglés, salvo uno en italiano", añade.

Menú en castellano en una terraza de la Rambla de Poblenou / Jordi Otix / Archivo

La entidad asocia este incremento con la "presión turística en el barrio, los nuevos modelos comerciales surgidos" y las "inercias de globalización" en la población extranjera, que "percibe el inglés como lengua franca". También destaca que rotulación identificativa en lenguas que no sean ni catalán ni castellano es superior en el Poblenou que en el conjunto de Sant Martí: 24% versus 14% en 2022, según datos de Política Lingüística.

El diagnóstico, sin embargo, se recrudece al cruzar el umbral de las tiendas, donde el catalán retrocede en los usos funcionales. En la lengua de saludo, aparece solo en una de cada cinco interacciones, frente a una gran hegemonía del castellano (79%). Concretamente, recibir al cliente en lengua catalana ha bajado del 34% al 21% en 14 años. Y en la lengua de disponibilidad —la respuesta cuando el cliente habla catalán— el retroceso es aún más significativo: del 69% en 2012 al 48% en 2026. Por primera vez, el castellano supera al catalán en este indicador.

El 'efecto expat'

Los abundantes datos estadísticos de la economía en los 73 barrios de Barcelona confirman la revalorización acelerada de la zona. El Poblenou, que hace una década se situaba en torno a la renta media de Barcelona, desde 2022 la supera con claridad: cada vecino cobra de media unos mil euros más al año que el barcelonés estándar. Entre 2015 y 2024, la renta disponible de los hogares por cápita aumentó un 16% y la renta media por persona, un 30%.

El informe detecta un crecimiento especialmente notable de residentes nacidos en regiones con PIB per cápita alto. En total, el 6,58% de la población del barrio procede de países con una renta per cápita superior a la catalana, casi el doble que en Sant Martí (3,36%) y de Barcelona (3,77%). Específicamente, detalla que en una década los australianos y neozelandeses han crecido un 165% y los norteamericanos, un 144%.

"El Poblenou se ha convertido en un producto de consumo, que despierta el interés de personas de todo el mundo", ha sentenciado Xavier Dengra, de Plataforma per la Llengua. Eso sí, Plataforma per la Llengua recalca que "el problema para el catalán no son las personas recién llegadas" sino la gentrificación que "expulsa" a la población local y dificulta el "arraigo" de la nueva al propiciar que "se pueda vivir plenamente en inglés" en Barcelona sin aprender ninguna lengua local.

Menú en inglés en la Rambla de Poblenou, el pasado verano / Jordi Otix / EPC

La vivienda también está radiografiada al milímetro. El alquiler por metro cuadrado en el Poblenou ha pasado de 10,58 euros en 2014 a 18,03 euros en 2025, una subida del 70,5%, superior a la registrada en Sant Martí y en el conjunto de Barcelona. La compraventa también se dispara: de 3.151 euros por metro cuadrado en 2014 a 5.797 en 2025. A ello se suma el auge de los alquileres de temporada en toda la ciudad desde la regulación del arrendamiento convencional. El informe vincula este proceso con el llamado “efecto expat”. Por “expat” identifica, sobre todo, a migrantes de nivel socioeconómico alto que trabajan para empresas internacionales —muchas del sector tecnológico— y que pueden asumir alquileres elevados. Sin embargo, advierte de que el término agrupa realidades muy heterogéneas y puede servir para ocultar desigualdades.

Medidas propuestas

El estudio concluye que el Poblenou no vive únicamente una gentrificación inmobiliaria, sino una reconfiguración lingüística. El catalán conserva valor simbólico, pero pierde terreno como lengua de uso práctico. La entidad advierte que esta dinámica no es un caso aislado, sino que se da también en la Vila de Gràcia de Barcelona, el 'call' de Girona, el barrio de Russafa de Valencia o el de Santa Catalina de Palma de Mallorca.

Por todo ello, el informe reclama políticas que conecten vivienda, comercio, acogida lingüística y planificación urbana y "territorializar las políticas lingüísticas" para lograr más impacto. En busca de referentes, analiza políticas en Holanda, Dinamarca, Irlanda, Gales y el País Vasco para blindar espacios de uso intensivo de la lengua propia. Y entre la batería de medidas que propone implantar en el Poblenou, incluye inspecciones en rotulación y difusión de la normativa en los trámites de apertura de negocios, que las empresas del 22@ ofrezcan planes de acogida lingüística a la plantilla extranjera y que este perfil de vecinos reciba una carta de bienvenida municipal con las opciones para aprender catalán.