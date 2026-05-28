Evento solidario
Barcelona organiza una carrera de 500 patitos de goma con premios y fines benéficos
Diagonal Mar organizará el primer “Ducky Derby” solidario de la ciudad, destinado a financiar proyectos de vela adaptada
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El centro comercial Diagonal Mar celebrará el sábado 13 de junio el primer “Ducky Derby” solidario de Barcelona, una carrera de 500 patitos de goma ecológicos con la que se recaudarán fondos para proyectos de vela adaptada impulsados por la Federación Catalana de Vela.
La actividad tendrá lugar entre las 18.00 y las 19.30 horas en la Terrassa del Mar, que se convertirá para la ocasión en un circuito acuático. Los participantes podrán apadrinar uno de los patitos numerados por tres euros, tanto a través de la web del centro comercial como de forma presencial en el Punto de Información. La recaudación se destinará al proyecto “Un Mar per a Tothom”, centrado en facilitar el acceso a la práctica de la vela a personas con movilidad reducida.
Según ha informado Diagonal Mar este jueves en nota de prensa, el centro se compromete a duplicar el dinero recaudado durante la iniciativa. La carrera contará con un sistema para identificar a los patitos ganadores al cruzar la meta y los padrinos de los tres primeros recibirán cheques regalo de 300, 200 y 100 euros.
El evento incluirá también música en directo con DJ, speaker, photocall y una zona de pódium. Además, antes de la carrera, quienes participen podrán personalizar sus patitos en el espacio infantil Mar de Jocs.
La iniciativa forma parte de la estrategia de responsabilidad social corporativa #PelNostreMar y de la colaboración entre Diagonal Mar y la Federación Catalana de Vela. Durante la jornada habrá un estand informativo para dar a conocer los programas de vela adaptada que desarrolla la entidad.
La gerente de Diagonal Mar, Sonia Contreras, ha señalado que el objetivo de la propuesta es “transformar un plan de ocio en una acción con propósito” y movilizar a la ciudadanía en torno a una causa inclusiva.
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