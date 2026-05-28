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Un gran outlet de zapatos trae a Barcelona gangas de marcas como Birkenstock, Camper o Converse
El pop-up Outlet Market de Casas abre durante cuatro días en Barcelona con calzado rebajado de firmas conocidas
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La cadena catalana de zapaterías Casas vuelve a organizar en Barcelona una nueva edición de su pop-up Outlet Market, un evento de venta temporal con calzado de marcas reconocidas a precios rebajados para mujer, hombre e infantil.
El outlet se celebra esta semana, del 27 al 30 de mayo, en la calle Ciutat de Granada, 53, en el distrito de Sant Martí de Barcelona. Su horario es de 10.00 a 20.30 horas.
Según ha informado la compañía, en esta edición se pueden encontrar modelos de diferentes estilos y temporadas, desde sandalias hasta zapatillas deportivas de verano, con descuentos especiales. Entre las marcas disponibles figuran Aro, Birkenstock, Camper, Geox, Camila’s, Converse y Martinelli, entre otras.
El espacio reúne calzado para toda la familia y Casas prevé una alta afluencia de público, después del éxito de la edición anterior, por lo que recomienda acudir en los primeros días para encontrar más disponibilidad de tallas.
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