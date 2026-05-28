Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona

Sea por inconsciencia o por falta de respeto a las normas de convivencia, los asientos reservados en el transporte público para personas que los necesitan suelen estar en muchas ocasiones ocupados por usuarios que no requieren de una atención especial. Las pantallas del metro y del bus han empezado a emitir este jueves imágenes que muestran los problemas que tienen las personas que no tienen acceso a un asiento, al ascensor o los espacios reservados a las sillas de ruedas.

Los cuatro protagonistas son personas reales —dos son empleados de TMB y los otros dos son socios de la entidad Amputats Sant Jordi— y muestran las dificultades que tienen en su día a día mientras viajan en transporte público.

Eladio se encuentra muchas veces con problemas para encontrar donde sentarse en el bus. / TMB

Las cuatro caras

Eladio es un señor que camina con bastón, pero está de pie en medio del pasillo del bus, sin poder sentarse. Cogiendo el bastón con la mano, tiene problemas también para agarrarse a cualquier barra de apoyo. "Por su seguridad, es preferible que viaje sentado. Los cambios de velocidad del autobús o el metro pueden dificultar a las personas mayores mantener el equilibrio", señala la campaña junto a las imágenes.

Aitor, un chico joven en silla de ruedas, también está en el bus, intentando acceder al espacio hábil para colocarse el cinturón. Pero se lo encuentra ocupado por personas que conversan de pie, apoyadas en la barra y el cristal de la ventana.

Imagen de Nati con su hija en brazos en el metro, sin poder sentarse. / TMB

Mireia es una madre que está de pie en el metro y sostiene a Arlet, de unos tres años, en brazos. "En el autobús y en el metro es más difícil mantener el equilibrio con un bebé", explica la campaña. También está Nati, que va con muletas, e intenta acceder al ascensor del metro, pero mucha gente camina de prisa y pasa antes que ella. "Si la gente que puede utilizar las escaleras usa el ascensor, las personas con movilidad reducida pueden quedarse sin espacio. Para Nati, el ascensor es la única forma de entrar y salir de la estación", recuerda la campaña.

"Hay personas que solo pueden utilizar el transporte si disponen de asientos reservados, ascensores o espacios para personas usuarias de sillas de ruedas”.

Aunque el asunto de la falta de respeto a las zonas reservadas a personas con problemas de movilidad ya fue motivo de campañas de concienciación en 2023 y 2024, bajo el lema de 'Ponte en mi piel, no en mi lugar', el hecho es que sigue siendo necesario convencer a buena parte de la sociedad. Por ello, el lema de la segunda oleada es 'Detrás de los pictogramas hay personas como yo', haciendo referencia a los habituales dibujos que representan a las personas objeto de estos espacios.

El problema de no encontrar lugar donde situarse con la silla de ruedas, como le sucede a Aitor, es habitual en el transporte público. / TMB

“Hay personas que solo pueden utilizar el transporte si disponen de asientos reservados, ascensores o espacios para personas usuarias de sillas de ruedas”, explica la concejala de Salud y Personas con Discapacidad, y presidenta del Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), Marta Villanueva. Por ello, para la presidenta de TMB, Laia Bonet, es una prioridad "garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas con discapacidad y movilidad reducida”.

La nueva campaña, además de mostrarse en las pantallas de la red de metro y bus, se escuchará en la megafonía del metro, contará con vinilos en los autobuses de TMB y en la red del suburbano.