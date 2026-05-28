Badalona insta a la ciudadanía a mantener limpios espacios públicos y privados para evitar la proliferación de ratas y cucarachas

Con la llegada de las altas temperaturas, los municipios de la conurbación de Barcelona procuran poner a punto campañas de control de las plagas urbanas. En esta línea, en Badalona el Ayuntamiento ha comunicado que durante este mes de mayo se han iniciado los tratamientos preventivos de control intensivo en los pozos de la red de alcantarillado municipal, con el objetivo de prevenir y controlar la proliferación de plagas urbanas, especialmente de ratas y cucarachas. El gobierno municipal indica que estos tratamientos se realizan de manera "planificada, distrito a distrito", y que se siguen "criterios técnicos específicos para garantizar la eficacia, adaptando siempre las actuaciones a las características concretas de cada vía y a las necesidades detectadas en cada zona".

A menudo, estas plagas causan molestias a los vecinos. En un comunicado, la concejala de Salut Pública del Ayuntamiento de Badalona, Sònia Egea, asegura que el Ayuntamiento "es consciente de las quejas e incidencias que han trasladado muchos vecinos y vecinas en diferentes barrios de la ciudad, especialmente con la llegada de las altas temperaturas". "El control de las plagas es una cuestión de salud pública y de calidad de vida", ha añadido Egea.

Sin embargo, el gobierno municipal pone sobre la mesa la "corresponsabilidad ciudadana" para que el control de la proliferación de estos animales "sea eficaz". De esta manera, el ejecutivo local, liderado por Xavier Garcia Albiol, ha lanzado la campaña 'Contra las plagas, sumamos esfuerzos', con la que busca implicar a los vecinos para que tengan en cuenta "el buen mantenimiento de las viviendas y espacios comunitarios", así como "la necesidad de mantener conductas cívicas en los espacios públicos". Concretamente, el consistorio pide que "los espacios urbanos, los edificios y los espacios comunes se mantengan en buenas condiciones de limpieza y conservación, evitando que se generen lugares que puedan actuar como refugio o puntos de cría".

La sensibilización ciudadana irá a cargo de agentes cívicos del Ayuntamiento, que insistirán "en la importancia de mantener el entorno libre de restos de alimentos, especialmente en las plazas y entornos de los contenedores". Está previsto que los agentes cívicos visiten los locales de las asociaciones de vecinos para explicar a los vecinos las recomendaciones a tener en cuenta. Paralelamente, el Ayuntamiento contactará con las gestorías que administran las comunidades de propietarios para "ofrecer asesoramiento específico orientado a reducir los problemas de plagas en el interior de las comunidades".

El peso que tiene en la proliferación de insectos y roedores la gestión de los residuos comerciales es innegable. Por ello, el Ayuntamiento "recuerda la importancia de depositar siempre los restos de comida y la basura en bolsas muy bien cerradas dentro de los contenedores o papeleras". La atención debe redoblarse en el caso de establecimientos con terrazas, que han de "tener un cuidado especial en la recogida de los servicios y evitar que queden restos de comida en el suelo". "Queremos una ciudad más limpia, más cívica y más cuidada, y esto solo es posible con la implicación conjunta del Ayuntamiento, los establecimientos y la ciudadanía”, resume la concejala Egea.

Prevención en edificios privados

En lo que respecta a la proliferación de ratas u otros roedores en interiores, y además de la lógica limpieza y orden, el Ayuntamiento apunta a la necesidad de "revisar periódicamente el estado de los desagües, cañerías y espacios comunes como por ejemplo los garajes, los sótanos, las zonas de contadores o los patios interiores, así como instalar barreras físicas como mosquiteras en puertas y aperturas".

En el caso de las cucarachas, además de la limpieza, "es importante sellar grietas y agujeros, asegurar el buen funcionamiento de los sifones, tapar los desagües cuando las viviendas restan vacías durante unos días e instalar barreras físicas que dificulten su acceso". Si estas medidas, tendentes a la prevención eficaz y detección temprana no resultan y se detecta la presencia de plagas en el interior de los edificios, el consistorio indica que se debe contactar con un servicio profesional.

Estas actuaciones se llevan a cabo de forma paralela a la atención de los avisos que la ciudadanía dirige al Ayuntamiento. Así, en caso de que pese al tratamiento de los pozos que se está llevando a cabo, algún vecino detectase alguna plaga, el Ayuntamiento de Badalona recuerda que estas incidencias se deben comunicar al Servei de Salut municipal, a través del correo protecciosalut@badalona.cat.