Masía histórica olvidada
Fiesta reivindicativa en la Torre del Fang: los vecinos del Clot exigen su rehabilitación tras años de abandono
Las asociaciones del entorno piden recuperar la masía medieval para usos vecinales después de más de 12 años en desuso
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Las cinco asociaciones vecinales del entorno de la Torre del Fang han denunciado el "abandono" de este edificio medieval, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y protegido como Bien Cultural de Interés Local, afectado por la construcción de los túneles del AVE y las obras de la estación de La Sagrera. Las cinco asociaciones han organizado una "fiesta reivindicativa y familiar" el próximo sábado 30 de mayo en la zona verde de la Torre del Fang para exigir colectivamente que se rehabilite la masía, que lleva más de 12 años en desuso a pesar de que se hizo una inversión millonaria para mantenerla en pie.
Los vecinos quieren que la Torre del Fang se rehabilite y se destine a equipamientos para los barrios del entorno, como acordaron con el Ayuntamiento de Barcelona en 2019, después de que estuviera ocupada unos meses y sufriera un incendio. En concreto, reclaman que los usos que tenga esta masía pongan en valor la "memoria histórica" del antiguo municipio de Sant Martí de Provençals y que sea la "casa de referencia" del futuro Parc Lineal, destinado a convertirse en el mayor espacio verde de la ciudad.
Desde finales del año pasado, alrededor de la antigua masía de la Torre del Fang, unos jardines ya han sustituido a la basura que se acumulaba allí durante los muchos años de obras de la estación de La Sagrera del AVE.
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