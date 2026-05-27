Roca prevé para el 2028 las obras de su distrito económico entre Viladecans y Gavà: "Es el urbanismo que queremos para nuestras ciudades"

"La transformación del entorno de la fábrica de Roca simboliza un cambio absoluto en la manera de entender el desarrollo urbano". Las palabras las ha pronunciado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, tras una visita a las instalaciones de la histórica fábrica del Baix Llobregat, ahora infrautilizada y que aspira a transformarse en un nuevo barrio y distrito económico en el marco de la próxima década. "Muestra el urbanismo y la transformación que queremos para nuestras ciudades", ha insistido la consellera, quien ha recordado que, durante décadas, este espacio respondió a una lógica de grandes recintos productivos cerrados, con separación estricta de usos, y con el tiempo la consecuencia de este modelo ha quedado integrada en una trama urbana que "hoy nos plantea preguntas sobre cohesión, movilidad, vivienda y calidad ambiental que debemos ser capaces de responder, y a las que esta transformación responde".

Recientemente, la Comisión territorial de Urbanismo del Ámbito Metropolitano ha aprobado definitivamente una modificación del planeamiento que hará posible la creación de un nuevo barrio alrededor de la Roca, ubicada a caballo entre los municipios de Gavà y Viladecans. Ahora, las administraciones implicadas y la empresa trabajan para definir la reparcelación y urbanización del espacio y el objetivo es que las obras de urbanización puedan arrancar en 2028. Unos trabajos que, entre otras cuestiones, contemplan el derrumbe del muro que separa ahora la fábrica del espacio urbano de Viladecans y Gavà para abrirse así a los vecinos. La compañía también proyecta volver a trasladar su sede corporativa —ahora ubicada en la Diagonal de Barcelona— a Gavà una vez avance el proyecto.

De izquierda a derecha, Fidel Vázquez, Olga Morales, Silvia Paneque, Gemma Badia, Damià Calvet y Miquel Angel Munar, durante la visita a las inmediaciones de la fábrica de Roca en Gavà, dónde se ha aprobado construir 2700 viviendas, con la presencia de Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica / Marc Asensio Clupes

Según Paneque, la futura 'Roca City' es "una apuesta por la creación de barrios también más compactos, mixtos y conectados, donde los distintos usos, espacios verdes y equipamientos conviven en un mismo entorno". Esto, ha añadido, "reduce también los desplazamientos, mejora la cohesión social, refuerza la sostenibilidad y también la capacidad de adaptación que tenemos ante los retos climáticos y demográficos de crecimiento".

La reconversión del espacio tendrá un coste de 250 millones de euros, de los cuales 100 se destinarán a la modernización y crecimiento de la empresa, con actuaciones entre las que se incluyen la “reconstrucción total de sus fábricas a un nivel de sofisticación extrema”. Los otros 150 millones se dedicarán a llevar a cabo la reurbanización de los terrenos, realojar a los vecinos afectados por el plan urbanístico o indemnizar a las actividades actuales de la zona. Estos 150 millones los pagará una Junta de Compensación en la que, además de Roca, se encuentran las administraciones propietarias de parte de los terrenos, aunque la multinacional posee el 88% de la superficie de las alrededor de 32 hectáreas donde ahora se proyecta el ‘Roca City Gavà Viladecans’, por lo que la mayoría del montante correrá a cuenta de la empresa.

Como avanzó EL PERIÓDICO, en este ámbito se ha producido un cambio sustancial desde que arrancara la iniciativa hasta la aprobación en el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en 2025, dado que el plan pasó de los 1.637 a los 2.731 nuevos pisos proyectados, unas 1.100 viviendas más de las previstas en el proyecto del 2017 y repartidas entre Viladecans y Gavà, lo que supondrá pasar de 162.986 a 220.615 metros cuadrados de techo edificable en vivienda. De este modo, de los 2.731 pisos que se prevén en el futuro 'Roca City', 1.470 serán de mercado libre, 631 de vivienda protegida para venta y otros 630 de vivienda protegida para alquiler. El plan pasa a prácticamente duplicar las viviendas de mercado libre, ya que en el proyecto aprobado por los consistorios constaba la previsión de 878 pisos de mercado libre.

Centro de investigación

En cuanto a la actividad de Roca, el proyecto 'Roca City' pretende actualizar su actividad industrial, manteniendo la producción de grifos y porcelana y generando espacios para nuevos usos corporativos, como la sede de la empresa, la universidad corporativa, un centro de investigación y laboratorios, un centro de diseño o un espacio de documentación e historia de la empresa, reduciendo así el espacio logístico, que se prevé que quede limitado a la producción de la propia fábrica, pero no la de otros centros de Roca.

Histórico cartel de la fábrica Roca en Gavà y Viladecans. / Marc Asensio Clupes

En su nueva fábrica, Roca Group electrificará completamente su actividad industrial. De hecho, el grupo instaló en 2024 en su fábrica de Austria el primer horno eléctrico de la industria sanitaria. En los terrenos de Gavà y Viladecans habrá, así, un segundo horno eléctrico de la compañía. Un cambio que la compañía define como "una innovación clave para minimizar el impacto ambiental del proceso productivo".

Además del techo edificable en vivienda, el futuro barrio en el ámbito de Roca prevé 330.922 metros cuadrados edificables para actividad económica. En esta categoría, el ámbito de techo que menguó más respecto a las previsiones iniciales fue el del uso industrial, que pasó de 120.521 metros cuadrados de techo edificable a unos 91.557 metros cuadrados. El proyecto actualizado implica también un incremento de la superficie para zonas verdes de 73.836 metros cuadrados con relación a la realidad actual del área.

Nuevo barrio

El proyecto urbanístico define el futuro distrito económico de Roca como un "eco-barrio inteligente que combina naturaleza y tecnología para ser autosuficiente en agua y energía". Además de las edificaciones y la renovación industrial previstas, el desarrollo busca "recuperar el agua como elemento vertebrador" alrededor de un parque de ocho hectáreas entre la rambla Salvador Luch de Gavà y el puente de la calle Agricultura y de dos grandes equipamientos públicos.

Uno, en Gavà, que aproveche el edificio de oficinas novecentista que construyó el arquitecto Isidre Puig para Roca en 1929. Y el otro, en Viladecans, un equipamiento con usos docentes, socio-culturales y de investigación, con una reserva de suelo de 9.000 metros cuadrados, donde actualmente se mantiene la nave de fábrica de radiadores de Roca de 1966, que el equipamiento podrá recuperar. En cuanto al agua, el proyecto contempla un nuevo sistema hidrográfico en el espacio por el que se prevé que circulará el agua en superficie y que puede dar continuidad a las rieras de Sant Llorenç y de Can Guardiola.