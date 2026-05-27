La red de refugios climáticos metropolitanos se amplía un 31% tras sumar 75 nuevos espacios

Si las ciudades del área metropolitana de Barcelona (sin contar la capital) disponían de 20 refugios climáticos en 2021, para el verano de este 2026 esa cifra ha escalado hasta los 319. El notorio incremento de la red metropolitana de refugios climáticos (XMRC, por sus siglas en catalán) en los últimos cinco años (de un 1.495%) da cuenta de la preocupación que despiertan los efectos de la crisis climática en las administraciones públicas. No en vano y según los estudios del Institut Metropoli, unas 526.000 personas de los 36 municipios que forman el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sufren más y peor los estragos de las altas temperaturas que sus vecinos, y son especialmente vulnerables al calor. Así lo marca el Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático (IVAC), que precisamente ha sido la herramienta utilizada por el AMB para dirigir la ampliación territorial de una red de refugios que, este verano, se extiende por primera vez a los 36 municipios del ente supramunicipal.

Los refugios climáticos constatan el esfuerzo de las administraciones por reglar y proteger el uso de espacios que tienen su propio uso (como bibliotecas, centros cívicos o parques y piscinas) para que durante el verano la ciudadanía también los pueda usar para aplacar el calor que se sufre en las calles, o en viviendas con deficiente eficiencia energética. De ahí el aumento de 75 nuevos refugios para este verano, que se añaden a los 244 de que ya disponía la red, para llegar hasta los 319. Se trata de 188 equipamientos municipales, 108 parques y 23 piscinas. Según explica el AMB en un comunicado, la red ya da cobertura a más de 1,5 millones de vecinos (sin contar, de nuevo, la capital), o a un 86,7% de los ciudadanos de los 35 municipios, que ya disponen de uno de estos recursos a menos de diez minutos a pie. En lo que respecta a la población más vulnerable que marca el IVAC, ese porcentaje asciende hasta el 95,4%.

Zona de sombra en el parque de Rosa Sensat de Cornellà de Llobregat / AMB

Una vez consolidada una amplia red de este tipo de recursos, la apuesta pasa a partir de ahora por medidas políticas concretas para proteger a la ciudadanía: "Es necesario que el AMB se encamine hacia la creación de un Plan metropolitano de calor —declara el consejero delegado de Acció Climàtica del ente, Guille López—, que convierta la respuesta al calor en una política estructural, capaz de proteger a la ciudadanía y de adaptar la metrópolis a un escenario climático que ya es presente y que se intensificará en las siguientes décadas".

'Microrefugios' en establecimientos y comercios

Como novedad, este año la red incorpora otro tipo de refugios climáticos, de menor tamaño y propiedad privada. Los propietarios de comercios y establecimientos de atención al público que se quieran adherir a la red deberán ofrecer condiciones adecuadas de confort térmico de junio a septiembre y durante episodios de calor para que los ciudadanos se puedan refugiar en ellos y "descansar durante una estancia breve", señala el AMB. Deberán, asimismo, poner a disposición de los usuarios agua potable, asientos y, si procede, materiales de lectura o de espera. El AMB espera que una cincuentena de establecimientos se incorporen al programa.

Disponibilidad en agosto

La complejidad de abrir refugios climáticos en verano radica precisamente en que muchos de los equipamientos reducen su horario (o directamente cierran) durante el mes de agosto. En este sentido, de los 188 refugios climáticos interiores, estarán abiertos en agosto 138 refugios climatizados entre semana (un 73%), 61 los sábados (un 32%) y 44 los domingos (un 23%). Los fines de semana se abrirán un total de 44 refugios. Si se suman los parques y las piscinas municipales, en agosto estarán abiertos 270 refugios climáticos entre semana (un 84%), 193 refugios los sábados (un 60%) y 176 refugios los domingos y fines de semana enteros (un 55%).