El centro comunitario de Barcelona que cerró por un gas tóxico reabre después de tres años y medio

El Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, volverá a abrir sus puertas la próxima semana, con el inicio del mes de junio, después de permanecer cerrado durante tres años y medio por la presencia de formaldehído en el ambiente interior del edificio, una situación que provocó molestias respiratorias a dos trabajadoras y obligó a interrumpir el servicio.

El equipamiento municipal se inauguró en marzo de 2022 con el objetivo de concentrar en un mismo espacio servicios sociales, cívicos y comunitarios para el barrio. Sin embargo, en enero de 2023 el ayuntamiento decidió clausurarlo de forma preventiva tras detectarse problemas de salud entre parte del personal.

Los análisis realizados entonces confirmaron la presencia de formaldehído en el aire interior del edificio. Se trata de un gas incoloro, de olor fuerte y característico, utilizado en la fabricación de materiales como muebles, pinturas o barnices. Una concentración elevada puede provocar irritación en ojos, nariz y garganta, además de tos, dificultades respiratorias y dolores de cabeza.

Desde el consistorio explicaron que eran los propios materiales del edificio los que generaban estas partículas y que, desde el cierre, se han llevado a cabo distintas actuaciones técnicas y controles para reducir su presencia y “garantizar la seguridad y la salud de trabajadores y usuarios”.

Exterior del Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella / Ajuntament de Barcelona

Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella / Ajuntament de Barcelona

Apertura a medio gas

Aunque a finales de 2025 el ayuntamiento anunció que la reapertura se produciría durante el primer trimestre de 2026, finalmente el centro recuperará la actividad ya entrado el segundo semestre del año. Además, la vuelta a la normalidad será progresiva.

Según ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado, la próxima semana comenzarán los primeros talleres de cocina y costura, mientras que en julio se trasladará al edificio el casal de mujeres. El resto de servicios municipales (los Servicios Sociales, la Sala Joven, el Punt de Treball als Barris de Barcelona Activa, el equipo profesional del Centro de Vida Comunitaria ubicado en el Centro Cívico de Trinitat Vella, el Punto de Información y Atención a las Mujeres (PIAD) y el Servicio de Interculturalidad) no volverán hasta septiembre.

Una vez retomada la actividad, el ayuntamiento aplicará un programa de controles ambientales periódicos para garantizar que las condiciones de trabajo se mantengan en el tiempo. También ha informado de que se reforzarán las tareas de mantenimiento y supervisión del sistema de ventilación con una frecuencia superior a la exigida por la normativa vigente.

Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella / Ajuntament de Barcelona

Centro de Vida Comunitaria Trinitat Vella

Punto de encuentro vecinal

La concejala del distrito de Sant Andreu, Marta Villanueva, ha valorado que la reapertura es una “muy buena noticia para el barrio”, no solo porque el equipamiento volverá a funcionar “con todas las garantías de seguridad posibles y bajo el liderazgo de Riesgos Laborales”, sino también porque Trinitat Vella recupera “un espacio de cohesión muy relevante para la vida comunitaria de vecinos y vecinas”.

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Asimismo, desde el consistorio se ha remarcado que, ese al cierre del centro, todas las actividades y servicios se han mantenido en otros equipamientos del barrio. El ayuntamiento insiste en que durante todo el proceso de adaptación del edificio ningún servicio dejó de prestarse y que la ciudadanía “ha seguido recibiendo los recursos necesarios en todo momento”. Próximamente, la reapertura permitirá ubicar todos los servicios del centro otra vez en un único sitio.