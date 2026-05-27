El Papa escuchará a tres entidades y un niño en Sant Agustí y dará una vuelta al Estadi Olímpic en papamóvil

No es algo que haya pasado siempre. Que el Papa abandone El Vaticano para desplazarse a otros países es una normalidad relativamente reciente, ha subrayado este miércoles Enric Puig, el jesuita que coordina la visita del papa León XIV en la parte que corresponde a la diócesis de Barcelona los días 9 y 10 de junio, y que ya hizo lo propio cuando Benedicto XVI acudió a la capital catalana en 2010. “Juan XXIII (1881-1963) rompió con la tradición de no salir de Roma. Lo hizo con un viaje sencillito: fue a Loreto y Asís”, ha recordado.

Puig ha encabezado una comparecencia en la Sagrada Família en la que se ha informado sobre nuevos detalles de la visita. El coordinador ha confiado en que esta sea “una verdadera confirmación en la fe para los creyentes”, aunque ha añadido que estos viajes también suscitan interés en toda la ciudadanía de los destinos papales.

Puig se ha referido a la estancia de Benedicto XVI en Barcelona hace 16 años para consagrar la Sagrada Família, y ha recordado que entonces faltó un acto multitudinario como el que ahora tendrá lugar en el Estadi Olímpic. Junto con Puig han intervenido responsables de la gestión de cada parte del viaje, de cada uno de los lugares a los que irá en Barcelona. Como se sabe, será recibido en el Aeropuerto de El Prat por el obispo de Sant Feliu de Llobregat, y de allí se desplazará a la Catedral.

Encuentro sin ‘civiles’

Mosén Santiago Bueno, decano de la Catedral de Barcelona, ha abordado el paso que el Pontífice hará por su primer destino barcelonés: “La catedral es la iglesia del obispo y por eso empieza por allí. Nos visita el obispo de Roma, que visita al obispo de Barcelona (Juan José Omella) y entra por su casa”. Bueno ha recordado que la catedral alberga desde el siglo IV el culto cristiano, y que desde entonces nunca se ha interrumpido.

El acto del papa en la catedral es de carácter semiprivado, en el sentido de que participarán solo miembros de la Iglesia, sin personal civil. El aforo, ha subrayado, es de 500 personas. El Papa se sentará en la cátedra episcopal, piedra que está allí desde el siglo VI: “Nos hace mucha ilusión”.

Vallas en la calle

En la catedral no habrá misa. León XIV bajará a la cripta de Santa Eulàlia. En el templo barcelonés podrán entrar trabajadores de la Catedral, catequistas, lectores, portantes del Sant Crist, monaguillos y personal de la curia. Habrá vallas en la plaza, y aunque no está muy claro cómo quedarán las distancias, el Papa saludará mientras se dirija a la Catedral.

Por la tarde, el mismo día 9, llegará el acto del Estadi Olímpic, de la que ha hablado mosén Carlos Bosch, que ha empezado evocando lo más parecido que ha acogido Barcelona, el día en que Juan Pablo II dio misa en el Camp Nou, en pleno diluvio. “Yo no existía”, ha añadido el sacerdote, que tiene 32 años y se encarga de la pastoral con jóvenes.

El Estadi abre puertas a las 16.00

En esta ocasión, el acto del Estadi tendrá dos partes. Las puertas del recinto se abrirán a las 16.00. La primera parte empezará a las 18.00, será una “acogida” con actuaciones artísticas y musicales, videos con testimonios, entre otros. No, ha confirmado Bosch, Rosalía no actuará ante León XIV: estará de gira por EEUU.

Durante la acogida, antes de que llegue el Papa, será posible confesarse -habrá 50 confesionarios colocados allí para tal fin- y se dará lo que Bosch ha definido como “la preparación espiritual” previa a la segunda parte, ya con León XIV, que llegará a las 20.00 horas y dará una vuelta de entrada con el papamóvil para saludar a la gente. Es “probable”, ha dicho Bosch, que la haga también de salida. Habrá una escenografía “gaudiniana”, reproducciones de la cruz de la Sagrada Família y de la virgen de Montserrat.

Las ambulancias de Sor Lucía

Tres jóvenes le harán preguntas que el Pontífice contestará, no habrá misa pero sí lectura del Evangelio y oración. Aun no se sabe si el Papa bendecirá al inicio o final del acto una caravana de ambulancias con 37 vehículos que Sor Lucía Caram llevará a Ucrania, pero sí está claro que lo hará. A las 21.30, León XIV se irá a cenar y a descansar.

El día 10, el Papa visitará a los presos y presas de la cárcel de Brians y luego se irá a Montserrat. Visitas de las que ya se dieron más detalles este martes en rueda de prensa de la Conferencia Episcopal. De Montserrat, León XIV irá a la parroquia de Sant Agustí, donde podrán entrar 400 personas pero por ahora no está previsto público en el exterior, aunque es algo que se está estudiando, ha relatado mosén Joan Costa, coordinador del acto en Sant Agustí.

Allí el Papa escuchará el testimonio de representantes de tres entidades sociales, así como a un niño que le ha escrito una carta. El niño es hijo de una familia vulnerable, participa en un vídeo elaborado para el viaje papal y servirá, como las entidades, de ejemplo y símbolo del barrio del Raval, que acoje buena parte de la población con más necesidades de la ciudad. Las tres personas que hablarán en nombre de entidades serán Cristina García, de Cáritas Barcelona; Xavier Agramunt, de una entidad que se ocupa de gente que ha pasado por la cárcel y tiene adicciones, y la religiosa Encarna Jordán de la Fundación Amaranta, que atiende mujeres víctimas de explotación, violencia y trata.

250 obispos y la lluvia

La planificación del acto de bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ya es más conocida, aunque hoy se ha dado el detalle de que se calcula que habrá en la basílica 250 obispos, muchos venidos del extranjero para la ocasión. Se espera que durante la misa de León XIV se utilice el catalán, el castellano y el latín, como sucedió con Benedicto XVI.

A la pregunta de si existen 'planes b' para el caso hipotético de que lloviera durante la visita papal, como pasó en 1982 con la de Juan Pablo II, Enric Puig ha contestado con rotundidad: “Estamos en contacto con el servicio meteorológico”. En los últimos 25 años, ha precisado, solo llovió en esas fechas en 2023. Así que, a falta de que el tiempo sea favorable, lo es la estadística.