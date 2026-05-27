L'Hospitalet urge a la Generalitat más herramientas para cerrar bares conflictivos de ocio nocturno

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) mantiene su ofensiva contra los bares y locales de ocio nocturno que generan problemas de convivencia de la ciudad. Vecinos de los barrios del norte del municipio, especialmente, reclaman desde hace años soluciones a la administración por los ruidos, problemas de salubridad o peleas que se generan en estos espacios cada fin de semana —y algunos días entre semana—. Hace algo más de un año, el consistorio ya puso un marcha un plan para combatir este tipo de negocios y ha llegado a sancionar y cerrar temporalmente algunos de ellos. Sin embargo, el ejecutivo local reconoce las dificultades para cerrar definitivamente estos bares, que tras las sanciones retoman las malas costumbres, y ahora pide ayuda al Govern de la Generalitat para que otorgue más recursos a los ayuntamientos.

Una moción del PSC aprobada en el Pleno hospitalense de este mayo rcuerda que, aunque el consistorio cuenta ya con algunas herramientas para sancionar, las órdenes de cese de actividad o cierres cautelares resultan “limitadas” a la hora de afrontar una problemática estructural y cada vez más común en el ocio nocturno irregular y a la que se enfrentan varias ciudades metropolitanas.

Esto se debe a que los cierres tienen un carácter temporal y que, cuando los dueños vuelven a levantar la persiana, regresan “las mismas dinámicas que ya habían generado conflictos”. Esta reiteración, dice el texto, lleva a que los consistorios entren en un bucle administrativo de inspección-sanción-cierre temporal-reapertura que no siempre comporta cambios, además de los lentos tempos burocráticos que dilatan aún más la resolución de estos procesos.

“Todo ello genera una sensación de impunidad y una percepción, por parte de la ciudadanía, de que las administraciones locales no disponen de las herramientas necesarias para proteger de manera efectiva la convivencia”, asevera la moción. Hace pocas semanas, de hecho, un bar que ya había sido clausurado temporalmente por el ayuntamiento volvió al foco mediático después de que en su puerta se efectuaran varios tiros al aire. También colea en el recuerdo de la ciudad un incidente en otro local hace poco más de un año que terminó con un joven con la mano amputada.

El refuerzo de la autonomía local

A lo largo de los últimos meses, el consistorio ha desplegado, de la mano de la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y distintos servicios municipales, dispositivos conjuntos que se han saldado con una multitud de sanciones por exceso de aforo, tenencia de armas o insalubridad. De hecho, la semana pasada se cerro otro bar por estar infestado de cucarachas. Pese a ello, sin embargo, todavía son una constante las quejas vecinos y de algunos partidos d ella oposición, que reclamab al gobierno municipal soluciones definitivas.

Por todo ello, la moción insiste en la necesidad de revisar y reforzar el marco normativo autonómico para dotar a los municipios de herramientas más eficaces y proporcionadas a la realidad urbana actual; permitir actuar con mayor agilidad ante situaciones de conflicto reiterado; incorporar mecanismos claros de revocación de licencias en casos de reincidencia grave y acreditada; reforzar la autonomía local en la defensa de la convivencia y la calidad de vida; y poder tener la posibilidad de cambiar la ubicación de los establecimientos de pública concurrencia, especialmente bares y locales de ocio nocturno, en otras zonas de la ciudad para reordenar esta actividad y adaptarla a las necesidades actuales de las ciudades.

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De este modo, el texto reclama al Parlament y a la Generalitat modificaciones legislativas y normativas que den más poder a los ayuntamientos a la hora de actuar contra estos negocios, muchas veces, irregulares y conflictivos, así como desarrollar un marco normativo común que “fije criterios objetivos de reiteración e incumplimiento grave, incorpore un sistema de seguimiento de establecimientos con incidencias graves, y refuerce los protocolos de coordinación entre administraciones”.