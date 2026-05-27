Intervención de Agents Rurals
Un jabalí sorprende en la Rambla de Barcelona y acaba capturado junto al puerto
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Un jabalí apareció este martes por la noche en plena Rambla de Barcelona, concretamente en la parte baja del paseo, ya cerca del puerto. Su avistamiento sorprendió a los paseantes que se lo encontraron de frente en una zona donde su presencia no es nada habitual.
Tras detectar al animal en la vía pública, la Guardia Urbana dio el aviso a los Agents Rurals. Fuentes del cuerpo explican a este diario que el Grup Especial de Captura d’Animals dels Agents Rurals se desplazó hasta el lugar para hacerse cargo del animal, que fue finalmente capturado al considerarse un posible riesgo tanto para los peatones como para la circulación.
Las mismas fuentes han explicado que, "probablemente", el ejemplar podría proceder de la zona de Montjuïc.
Asimismo, desde Agents Rurals señalan que la actuación se realizó "siguiendo los protocolos establecidos en relación con la Peste Porcina Africana", en un momento en el que la fauna salvaje está bajo especial seguimiento, y en el que permanecen las restricciones en zonas como Collserola.
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