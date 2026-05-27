Cortes en el TRAM de Barcelona este domingo: líneas interrumpidas por la Bicicletada

El servicio de TRAM en Barcelona sufrirá interrupciones este domingo 31 de mayo debido a la celebración de la Bicicletada de la Festa de la Bicicleta 2026. Las afectaciones se concentrarán en las líneas T5 y T6 durante la mañana, coincidiendo con el paso del recorrido ciclista por varios puntos de la red tranviaria.

Según ha informado TRAM Barcelona, entre las 10.00 y las 12.00 horas aproximadamente quedará suspendida la circulación entre las paradas de Ciutadella | Vila Olímpica y Glòries.

La previsión es que el servicio se restablezca hacia las 12.00 horas, aunque la recuperación total de la circulación dependerá del desarrollo de la Bicicletada y de las indicaciones de la organización del evento y de la Guàrdia Urbana.

El resto de líneas de la red de TRAM funcionarán con normalidad durante toda la jornada.

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Desde la compañía recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y consultar el estado del servicio en tiempo real a través de los canales oficiales, como la web, la aplicación móvil TRAM Barcelona o su perfil en X.