Movilidad
Cortes en el TRAM de Barcelona este domingo: líneas interrumpidas por la Bicicletada
El servicio quedará interrumpido entre Ciutadella-Vila Olímpica y Glòries entre las 10.00 y las 12.00 horas aproximadamente
Las obras del Trambesòs cortarán la T4, T5 y T6 desde julio y mantendrán afectadas la T5 y T6 hasta 2027
Barcelona ampliará el bus exprés X1 hasta Diagonal y creará tres nuevas líneas en la Meridiana y la Marina del Prat Vermell
El servicio de TRAM en Barcelona sufrirá interrupciones este domingo 31 de mayo debido a la celebración de la Bicicletada de la Festa de la Bicicleta 2026. Las afectaciones se concentrarán en las líneas T5 y T6 durante la mañana, coincidiendo con el paso del recorrido ciclista por varios puntos de la red tranviaria.
Según ha informado TRAM Barcelona, entre las 10.00 y las 12.00 horas aproximadamente quedará suspendida la circulación entre las paradas de Ciutadella | Vila Olímpica y Glòries.
La previsión es que el servicio se restablezca hacia las 12.00 horas, aunque la recuperación total de la circulación dependerá del desarrollo de la Bicicletada y de las indicaciones de la organización del evento y de la Guàrdia Urbana.
El resto de líneas de la red de TRAM funcionarán con normalidad durante toda la jornada.
Desde la compañía recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y consultar el estado del servicio en tiempo real a través de los canales oficiales, como la web, la aplicación móvil TRAM Barcelona o su perfil en X.
- Unos 70.000 vecinos viven en urbanizaciones barcelonesas con alcantarillado deficiente o inexistente
- Comienza el derribo de los últimos bloques con aluminosis del barrio de Sant Roc en Badalona
- Barcelona sorteará 316 pisos públicos de seis promociones hasta final de año, tres de ellas pendientes desde hace una década
- Del 'superárbol' navideño de Albiol a los 'tardeos' ochenteros: la plaza de los grandes eventos en Badalona
- Barcelona calcula que los nuevos alquileres costarían de media 1.318 euros al mes si no se topasen los precios
- Los cinco barrios más seguros de Barcelona, según un experto inmobiliario: 'No son los que todo el mundo cree
- Así ha sido la embestida de un coche robado a los Mossos en una gasolinera de Badalona
- Barcelona tramita la nueva ordenanza de mercadillos, que obliga a los vendedores a sacarse una licencia para 15 años