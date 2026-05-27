CCOO, UGT y CSIF expresan por carta su "desacuerdo" con el pleno sobre huelgas municipales forzado por la oposición de Barcelona

Malestar en los tres sindicatos con mayor peso en la representación de los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona ante el pleno extraordinario de este viernes sobre las huelgas de varios servicios públicos, como bibliotecas, oficinas de atención al ciudadano, Servicios Sociales o guarderías. CCOO, UGT y CSIF, firmantes del Acuerdo de Condiciones de Trabajo 2025-2028 del consistorio, han enviado una carta de tres páginas a los tres partidos de la oposición que han forzado la cita plenaria, Junts, Bcomú y ERC. En la misiva privada, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, reflexionan sobre los "maximalismos" en la negociación colectiva y les piden que actúen con "responsabilidad institucional, velando por el respecto democrático, sin alimentar dinámicas de confrontación o señalamiento hacia la representación legítima de los trabajadores y trabajadoras municipales".

El pacto firmado entre el gobierno de Jaume Collboni y estos tres sindicatos desagrada profundamente a la CGT, la cuarta fuerza presente en la mesa de conversaciones, así como a otras organizaciones sin representación directa en este foro, como la Intersindical o Ábacos. El clima entre las distintas entidades de representación laboral se ha crispado mucho en los últimos días y varias sedes del PSC y de los sindicatos mayoritarios han sido escenario de acciones de protesta.

CCOO, UGT y CSIF deja constancia en la carta de su "desacuerdo con la forma, que no con el fondo, del pleno extraordinario". "Queremos denunciar un hecho grave", espetan. "Como grupos municipales impulsores de este pleno han optado por escuchar, durante las últimas semanas y meses, únicamente una parte de los actores implicados, obviando las organizaciones sindicales del Acuerdo, que representan 12 de los 15 miembros de la mesa general de negociación y que ostentamos la representación ampliamente mayoritaria de los trabajadores y trabajadoras municipales". Les recuerdan también que entre los tres suman dos tercios de los votos en la Junta de Personal y el Comité de Empresa..

"La negociación colectiva es imperfecta, lenta y con frecuencia compleja, pero es la herramienta democrática que garantiza que todos los trabajadores y trabajadoras municipales tengan voz en igualdad de condiciones, y no únicamente aquellos colectivos con más capacidad de presión pública en cada momento", subrayan. Así, aunque consideran "legítimo" que colectivos como bibliotecarios, trabajadores sociales o educadoras expresen "sus reivindicaciones y preocupaciones", defienden que el acuerdo firmado "es uno de los más amplios y ambiciosos de las últimas décadas en el Ayuntamiento de Barcelona".

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Aseguran que buena parte de sus demandas sectoriales "actualmente se están desarrollando en la comisión de seguimiento del acuerdo", que incluye mejoras transversales como por ejemplo la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin rebaja de sueldo, el desbloqueo de la promoción interna especial o la estructuralización de 320 puestos de trabajo. Las nuevas demandas o las mejoras que reclamen colectivos concretos, argumentan, "en todos los casos se han de vehicular a través de los espacios de negociación colectiva legítimamente constituidos y respectando los mecanismos democráticos de representación sindical".