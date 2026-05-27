La huelga de docentes corta totalmente la Ronda Litoral en Barcelona y colapsa varios tramos de la AP-7

Barcelona vuelve a sufrir este miércoles un día complicado en las carreteras por las movilizaciones del profesorado catalán, en esta cuarta jornada de huelga del curso en la que han cortado algunas carreteras clave. En consecuencia, se están formando largas colas de vehículos y conductores atrapados bajo un sol que aprieta en este miércoles especialmente caluroso.

En Barcelona, la Ronda Litoral permanece cortada a la altura del Port en ambos sentidos por la manifestación principal. El Servei Català de Trànsit informa de que se están realizando desvíos por la salida 22 hacia el Llobregat y por la salida 13 en dirección al Besòs, pero el tráfico sigue muy afectado y hay retenciones entre Sant Adrià de Besòs y la Barceloneta en sentido Llobregat, y también desde Zona Franca hacia el Port en sentido Besòs.

Fuera de la capital catalana, la situación tampoco mejora. La autopista AP-7 presenta varios cortes por manifestaciones en distintos puntos del territorio: en la Roca del Vallès en ambos sentidos, entre Vila-seca y el norte también en ambos sentidos, en el Vendrell en sentido sur, en Vilablareix en sentido norte y en Sant Julià de Ramis en sentido sur. Una combinación que está complicando notablemente la movilidad en la autopista.

Detrás de este nuevo día de protestas está el conflicto abierto entre los docentes y el Govern. El profesorado reclama mejoras salariales y más inversión en la escuela pública, en un pulso que se mantiene vivo tras meses de tensión. Esta es ya la cuarta jornada de huelga del curso.

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La reunión de negociación de este martes terminó sin acuerdo, aunque con algunos movimientos: la conselleria planteó crear un nuevo complemento salarial para todo el profesorado y recuperar los llamados “estadios”, un plus que ya existía. Aun así, los sindicatos consideran que no es suficiente y han pedido que la huelga de este miércoles vuelva a ser “histórica” para reforzar su posición en la mesa de negociación. Está prevista una nueva reunión sindical a las 15.00 horas.