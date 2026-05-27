Protestas
La huelga de docentes corta totalmente la Ronda Litoral en Barcelona y colapsa varios tramos de la AP-7
DIRECTO | Última hora de la huelga de dcocentes en Catalunya este miércoles
Barcelona vuelve a sufrir este miércoles un día complicado en las carreteras por las movilizaciones del profesorado catalán, en esta cuarta jornada de huelga del curso en la que han cortado algunas carreteras clave. En consecuencia, se están formando largas colas de vehículos y conductores atrapados bajo un sol que aprieta en este miércoles especialmente caluroso.
En Barcelona, la Ronda Litoral permanece cortada a la altura del Port en ambos sentidos por la manifestación principal. El Servei Català de Trànsit informa de que se están realizando desvíos por la salida 22 hacia el Llobregat y por la salida 13 en dirección al Besòs, pero el tráfico sigue muy afectado y hay retenciones entre Sant Adrià de Besòs y la Barceloneta en sentido Llobregat, y también desde Zona Franca hacia el Port en sentido Besòs.
Fuera de la capital catalana, la situación tampoco mejora. La autopista AP-7 presenta varios cortes por manifestaciones en distintos puntos del territorio: en la Roca del Vallès en ambos sentidos, entre Vila-seca y el norte también en ambos sentidos, en el Vendrell en sentido sur, en Vilablareix en sentido norte y en Sant Julià de Ramis en sentido sur. Una combinación que está complicando notablemente la movilidad en la autopista.
Detrás de este nuevo día de protestas está el conflicto abierto entre los docentes y el Govern. El profesorado reclama mejoras salariales y más inversión en la escuela pública, en un pulso que se mantiene vivo tras meses de tensión. Esta es ya la cuarta jornada de huelga del curso.
La reunión de negociación de este martes terminó sin acuerdo, aunque con algunos movimientos: la conselleria planteó crear un nuevo complemento salarial para todo el profesorado y recuperar los llamados “estadios”, un plus que ya existía. Aun así, los sindicatos consideran que no es suficiente y han pedido que la huelga de este miércoles vuelva a ser “histórica” para reforzar su posición en la mesa de negociación. Está prevista una nueva reunión sindical a las 15.00 horas.
- Unos 70.000 vecinos viven en urbanizaciones barcelonesas con alcantarillado deficiente o inexistente
- Comienza el derribo de los últimos bloques con aluminosis del barrio de Sant Roc en Badalona
- Barcelona sorteará 316 pisos públicos de seis promociones hasta final de año, tres de ellas pendientes desde hace una década
- Del 'superárbol' navideño de Albiol a los 'tardeos' ochenteros: la plaza de los grandes eventos en Badalona
- Barcelona calcula que los nuevos alquileres costarían de media 1.318 euros al mes si no se topasen los precios
- Los cinco barrios más seguros de Barcelona, según un experto inmobiliario: 'No son los que todo el mundo cree
- Así ha sido la embestida de un coche robado a los Mossos en una gasolinera de Badalona
- Barcelona tramita la nueva ordenanza de mercadillos, que obliga a los vendedores a sacarse una licencia para 15 años