ERC pide que Barcelona controle los accesos al Turó de la Rovira para limitar la entrada de turistas

El malestar por la masificación turística, los botellones y los saltos a la valla para colarse en los antiguos búnkers del Carmel fuera del horario autorizado ha vuelto a expresarse en las últimas semanas. ERC ha anunciado este miércoles que propondrá en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este próximo viernes regular la entrada en las baterías antiaéreas del Turó de la Rovira para “controlar el aforo” y “priorizar así el acceso a los residentes de Barcelona”, según figura en la proposición que la líder municipal de los republicanos, Elisenda Alamany, defenderá.

"La idea es muy clara: poner filtros y ordenar los flujos para evitar la masificación permanente que hoy sufre el Turó de la Rovira", postula Jordi Coronas, portavoz de ERC en el consistorio. Los republicanos abogan por implantar el programa Gaudir Més o establecer la condición de estar empadronado en la ciudad para regular el trasiego en el recinto histórico. El propósito es "limitar la presión turística y priorizar el uso ciudadano y vecinal del espacio".

Se trata de un sistema similar al que se emplea en otros recintos para que los barceloneses dispongan de acceso preferente y gratuito. El Gaudir Més funcionaba también en el Park Güell, pero se ha sustituido por el llamado 'pase verde', en el que basta vivir en la capital y registrarse con el DNI en una web para obtener entradas sin coste. Esa segunda fórmula se ha instaurado para acabar con la picaresca de algunos turistas, que se inscribían en el servicio Gaudir Més para disponer de pase gratuito en franjas horarias reservadas a vecinos de la urbe.

Coronas ha remarcado que los búnkers del Carmel “se han convertido en uno de los puntos con más presión turística” de Barcelona. Ha advertido que “vive episodios constantes de masificación, ruido, suciedad, incivismo y afectaciones directas a la convivencia y al descanso” de los vecinos y que las medidas aplicadas hasta ahora para mitigar los problemas “han sido claramente insuficientes”. Tras reaparecer las quejas a raíz de una tentativa de agresión de unos visitantes a unos vecinos y el atropello a un vigilante por parte de un conductor bebido, el distrito de Horta-Guinardó acordó crear un grupo de seguimiento a partir de junio y con representación vecinal para acordar cambios con los que paliar molestias.

Retirada de alcohol

La propuesta de ERC reclama también “asegurar el cumplimiento de los horarios de apertura” de la cima del Turó de la Rovira, donde se emplazó la batería antiaérea que defendió a Barcelona de los bombardeos de la aviación fascista durante la Guerra Civil y donde existió el barrio de barracas de los Cañones entre la década de los 40 y 1992. Los republicanos instan a impedir que haya personas que se cuelen rebasando el cercado e invadan los búnkers “fuera de esos horarios, mediante las medidas de control y gestión necesaria”.

ERC pide “reforzar de manera inmediata la presencia y actuación de la Guardia Urbana en horarios críticos”, como pueden ser a partir del cierre a las 19:30 horas y durante la noche, cuando los vecinos del entorno sufren más el incordio por el vaivén de visitantes y el jolgorio en que deriva el consumo de alcohol en la colina. En ese sentido, insta a que los agentes procedan a la “retirada de alcohol” a quienes acuden a la montaña, tomen medidas de “prevención de acceso a zonas residenciales adyacentes” y apliquen el “régimen sancionador”.

Los republicanos también sugieren al ayuntamiento “contactar con los operadores turísticos y redes sociales para evitar la promoción” del Turó de la Rovira “como espacio de fiestas”. Coronas opina que “la ciudad debe dejar de promocionar este espacio como si fuese un parque temático o un lugar de ocio masivo en las redes y canales turísticos”.