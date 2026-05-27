Barcelona lanza nuevos 'Bonus Consum' este septiembre: seis vales de descuento de 10 euros al año por persona para gastar en tiendas

El Ayuntamiento de Barcelona destina cuatro millones de euros a la segunda edición de los ‘Bonus Consum’, con la que los vecinos podrán ahorrarse 10 euros en compras a partir de 30 euros. Se podrán gastar tanto en tiendas de alimentación como otras; entre ellas, establecimientos de ropa, mobiliario y decoración, electrodomésticos, zapaterías, farmacias, ferreterías, joyerías, floristerías, jugueterías, kioskos, servicios fotográficos o heladerías. "También en librerías, mercerías, peluquerías o veterinarios", ha añadido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

La fórmula, que pretende estimular las compras en comercios de proximidad, ya se tomó en 2021 tras el descenso de ventas a raíz del covid y ahora se recupera, como EL PERIÓDICO avanzó días atrás. El consistorio ha anunciado este miércoles que la cantidad que invertirá en esta ocasión es la misma que ya dedicó a la medida hace cinco años y se dividirá en dos fases en los que se podrán utilizar los 370.000 vales que se lanzarán: una primera etapa será durante el próximo otoño, con el inicio del curso escolar, y una segunda tras la campaña de Navidad y las rebajas, a inicios de 2027.

Cada vecino podrá obtener un máximo de tres cupones por cada convocatoria. Se consiguen registrándose en una aplicación aún por presentarse, que dará acceso a un código QR y que deberá validarse en los establecimientos para que el ayuntamiento costee 10 euros por compra. Habrá que cumplir unos requisitos para hacerse con el segundo y el tercer bono. El primer vale de rebajas tiene validez durante dos meses, pero resulta imprescindible gastarlo en un margen de 15 días para obtener el siguiente, que se entregará entre el primer y el segundo mes del inicio de la campaña para alargarla sin que los bonos se consuman de golpe. Y para lograr el tercer cheque (el “bonus track”, como lo ha llamado Collboni), el comprador deberán haber agotado los dos primeros en tiendas de su barrio.

El ayuntamiento calcula que unos 30.000 establecimientos se adherirán a la promoción. Deben ser negocios que estén abiertos en la capital y tengan su sede social en Catalunya, que acrediten una facturación inferior a 50 millones de euros, que la tienda tenga una superficie inferior a los 800 metros cuadrados y no más de 250 trabajadores. Una de las novedades respecto a 2021 es que esta vez se incorporan los mercados de la ciudad.

Restaurantes y súpers 24 horas, excluidos

En cambio, se excluye restaurantes, salas de fiestas, locales de juego, compras de tabaco o alcohol, cadenas de comida rápida, servicios de alquiler de vehículos, tiendas de productos cannábicos y vapeadores, franquicias y centros comerciales. También quedan fuera los supermercados 24 horas, sobre los que el consistorio ha lanzado un veto de un año a las nuevas aperturas para tratar de regular su expansión.

“Quedan fuera las actividades que no queremos promover o las que no necesitan ser promovidas”, ha señalado Collboni. A su vez, ha explicado que los ‘Bonus Consum’ vuelven “con voluntad de quedarse” y se repitan cada curso a partir de ahora, siempre coincidiendo con el regreso a las aulas y en la cuesta de enero: “Queremos que haya dos campañas de bonos consumo al año que ayuden a crear el hábito de comprar cerca de casa y ayude al comercio local en momentos críticos, como son los que se dan cuando hay un gasto extra en los hogares al volver a las escuelas y a la salida de la Navidad, cuando los comerciantes tienen bajadas de ventas”.

El ayuntamiento augura que la promoción genere un retorno de unos 12 millones de euros para el tejido comercial de la ciudad. Cada negocio podrá intercambiar un máximo de 1.000 bonos, equivalentes a un pago de 30.000 euros por parte del ayuntamiento en compras de particulares.

Solucionar disfuciones

El ayuntamiento explica que ha introducido cambios y limitaciones para evitar nuevas críticas como las que surgieron en 2021 por las dificultades para acceder al primer lanzamiento de los descuentos. "Hemos mirado de solucionar impedimentos que no nos gustaron cómo funcionaron en la primera ocasión", ha señalado la teniente de alcalde de Comercio, Raquel Gil.

"Hemos mirado cómo lo hacíamos para que los bonos no se agoten en un día", ha enfatizado la concejala. "Es algo que no nos gustó de la primera campaña -ha remarcado-. Queremos que tenga una cierta continuidad en el tiempo, no que en cuatro días no quede ninguno y que no sea como una venta de entradas, sino que la promoción sea duradera y premie la fidelidad de los que consumen con los bonos".

El consistorio ha señalado que el retorno de los 'Bonus Consum' era un demanda de las entidades comerciales, con las que ha negociado para acordar la nueva campaña. Collboni ha esgrimido que era necesario contar con nuevos presupuestos municipales -como se han instaurado este ejercicio tras un año de prórroga- para financiar la política de incentivos para adquirir en tiendas. Aparte, ha subrayado que, para las asociaciones gremiales, los vales descuento de 2021 fueron "la mejor experiencia de promoción del comercio de proximidad" que ha habido en Barcelona.

"Se hicieron en el marco de la salida de la crisis del covid, ahora nace con idea de crear y mantener hábitos para que los vecinos sepan qué tiendas tienen cerca de casa para hacer su compra cotidiana", ha indicado Collboni. Ha observado que los negocios de proximidad notan más ahora la competencia de las grandes plataformas de internet que cinco años atrás.

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En todo caso, ha asegurado que hay "una llamada implícita a la confianza y la esperanza" para el sector con la promoción: "Vemos estrategias que salen bien para hacer competitivo al comercio, hay buenas experiencias, gente que se sale y no tira la toalla... El ayuntamiento debe ponerse al lado de esa gente". El alcalde ha estimado que el comercio "es responsable del 13% de la riqueza" que la ciudad crea y contrata a más de 100.000 trabajadores.