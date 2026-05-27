Balmón defiende impulsar alianzas con los empresarios del Baix Llobregat: "No todos son Florentino Pérez, eso en Cornellà no pasa"

El desayuno organizado por la Asociación Empresarial de L'Hospitalet y el Baix Llobregat (AEBALL) este miércoles 27 con el alcalde de Cornellà ―y también vicepresidente ejecutivo del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)―, Antonio Balmón, ha servido para que el edil repase la situación actual y las perspectivas de futuro para el tejido empresarial de la ciudad. Durante el acto, celebrado en el Auditori de Cornellà, el discurso de Balmón ha pivotado alrededor de tres grandes necesidades: la de impulsar la cohesión social en un contexto de gran polarización, la de acentuar la colaboración público-privada y la de agilizar los trámites burocráticos de las administraciones.

Como es habitual en los desayunos que periódicamente organiza la AEBALL, ha sido el presidente de la entidad, Santiago Ballesté, el que ha presentado el acto. Lo ha hecho loando a Balmón, de quien ha destacado la amistad que les une desde hace años, así como la "competitividad" de la ciudad de Cornellà y del conjunto de la comarca. Para potenciar al tejido empresarial local, Ballesté ha señalado la necesidad de preservar y modernizar los polígonos de actividad económica de la ciudad; agilizar los ritmos de la administración; recabar ayudas y recursos para impulsar la movilidad sostenible y la eficiencia energética; y conectar empresas, formación profesional y ciudadanía para atraer talento.

"Aliados necesarios"

Como respuesta, el alcalde Balmón ha insistido en describir a las empresas como "aliadas" necesarias de la administración local. "Pensar que el tejido empresarial solo está formado por 'Florentinos' Pérez es un error, eso en mi ciudad no pasa", ha sentenciado el edil socialista. "Los empresarios trabajan para mejorar la comunidad, hay que ponerlo en valor porque sin esa alianza, lo público solo no alcanza". Para ejemplificar esta cooperación entre administración y empresas, Balmón ha recordado que el AMB gestiona el suministro de agua en muchos de los municipios con una empresa mixta, así como la construcción de pisos de alquiler.

Imagen del desayuno de la AEBALL con el alcalde de Cornellà y vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón / AEBALL

En esta línea, Balmón ha señalado que el exceso de control y de normas en la tramitación de proyectos y licencias por parte de la administración pone en peligro la colaboración entre empresas y entes públicos: "Cada vez desconfío más de la administración, porque es dramática tanto para lo privado como para lo público; su arquitectura jurídica está fabricada desde la desconfianza y trabaja con normas creadas también desde la desconfianza". La escena que ha servido al alcalde para plasmar esta problemática ha sido la de unos vecinos preocupados por la falta de vivienda y el alcalde "teniendo que contestar que una promoción ya acordada tardará cuatro o cinco años en hacerse realidad". Por todo ello, Balmón ha verbalizado que "no puede ser que la administración sea más un freno que un acompañante; eso no ayuda en un mundo acelerado como el que vivimos".

Apuntalar la cohesión social

Ese "mundo acelerado" al que se refiere Balmón apunta una tendencia a la "hiperfragmentación" en la sociedad, a tenor del alcalde y vicepresidente ejecutivo del AMB. En este sentido, el edil socialista ha defendido la urgencia por "mantener la cohesión" ante elementos que atenazan la paz social. Esta reflexión ha encontrado un ejemplo en las palabras del alcalde, que ha citado la cuestión de la ocupación de viviendas en la ciudad. Balmón ha mencionado que Cornellà "dispone de 39.000 viviendas", y que "el año pasado se produjeron siete ocupaciones". A este respecto ha asegurado que "no se puede tolerar que ese dato afecte a personas por el color de su piel". "Esta ciudad se ha construido desde el respeto, hay que acelerar las políticas que impulsan la convivencia", ha explicado, tras ofrecer al público una reflexión sobre el miedo, del que asegura que "no cotiza en bolsa, pero nos domina a todos". "El miedo es la multinacional más importante del mundo".

El alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, junto al presidente de la AEBALL, durante el acto realizado en el auditorio municipal / G.S.

Cuando el alcalde ha sido preguntado por los empresarios presentes en el acto sobre cómo puede hacer el Ayuntamiento para mejorar la imagen y el mantenimiento de los polígonos de la ciudad, Balmón ha contestado que si bien los recursos públicos no son los que uno querría y Cornellà "es una ciudad modesta", en los próximos 10 años el municipio está en disposición de captar inversiones por más de 2.000 millones de euros. Cómo usar esos recursos para aplacar la crisis del acceso a la vivienda ha sido otra de las preguntas que se le han formulado al edil. Para Balmón, "la demanda es mucho más amplia que hace 10 o 20 años", con relación al aumento de realidades muy distantes al esquema del núcleo familiar tradicional.

Así, sigue vigente la propuesta de densificación que puso sobre la mesa el president de la Generalitat, Salvador Illa, para "ir reduciendo el espacio vital que necesita una persona para vivir, ya que hay gente que vive sola y no necesita 70 metros cuadrados". "O pensamos en construir en vertical o esto no funcionará", ha mencionado Balmón, que a renglón seguido ha asegurado que ello "no implica espacios inhumanos, sino aprovechar bien el espacio ante la gran demanda". En el ámbito de la rehabilitación de edificios, clave en un parque de viviendas envejecido como el del área metropolitana de Barcelona, el alcalde ha destacado el plan de "rehabilitación extensiva", llevado a cabo en el barrio de Sant Ildefons, con un presupuesto de 30 millones de euros y del que se beneficiarán 1.900 viviendas. Financiado por los propietarios y el propio Ayuntamiento, "dará 30 años más de vida" a unos pisos donde el alcalde ha explicado que él mismo vivió, en los años 60 del siglo pasado. La de asegurar condiciones dignas de vida en los pisos de Cornellà, según Balmón, es una de las vías para mantener la cohesión social en las calles: "Si alguien no vive en su casa con dignidad, no se le puede pedir que en la calle se comporte dignamente".