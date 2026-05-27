La Audiencia de Barcelona confirma el archivo de la querella contra Albiol por revelar datos de un sintecho muerto

La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de la querella contra el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, por haber hecho públicos datos de un sintecho fallecido en junio del 2024. El pasado agosto el juzgado de instrucción 3 de Badalona archivó la querella de la líder de Guanyem, la exalcaldesa Dolors Sabater, por un posible delito de revelación de secretos, decisión que ahora la Audiencia confirma.

Según el juzgado, cuyo posicionamiento confirma ahora la Audiencia, "no existen indicios de delito" de descubrimiento o revelación de secretos. Además, el juez reconocía a la autoridad del alcalde para pedir y exponer información que permita "dar respuesta a las cuestiones que se le plateen durante el pleno".

En relación a la posible filtración de informes médicos por parte del Hospital de Badalona, donde estuvo ingresada la víctima antes de su muerte, el juez tampoco veía acreditado que estos informes hubieran salido del sistema informático del centro e insistía en que Albiol "en ningún momento identificó a la persona".

En un comunicado, el gobierno municipal de Badalona considera que la confirmación del archivo definitivo de la querella "evidencia el fracaso de una estrategia política basada en la judicialización y el ataque personal". Desde el gobierno municipal se considera "especialmente grave haber intentado trasladar al ámbito judicial lo que no ha sido capaz de conseguir democráticamente en las urnas".

"Fracaso político" de Sabater

Asimismo, critica que durante todo este proceso se han realizado "acusaciones y manifestaciones públicas que han puesto en duda la profesionalidad y la actuación de los trabajadores y profesionales sanitarios del hospital que intervinieron en este caso, proyectando una injustificada sombra de sospecha sobre su labor y generando un daño reputacional absolutamente injusto".

"El descrédito personal al que se ha intentado someter tanto al alcalde Xavier García Albiol como a los profesionales sanitarios del Hospital Municipal de Badalona no puede quedar sin consecuencias políticas. El gobierno municipal considera intolerable haber utilizado una situación especialmente sensible para promover acusaciones que la Justicia ha acabado rechazando de forma definitiva", añade.

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El gobierno municipal considera "inadmisible el uso partidista de situaciones humanas especialmente sensibles con fines estrictamente políticos y lamenta profundamente el deterioro institucional provocado por esta forma de actuar". Por todo ello, el gobierno municipal exige la dimisión inmediata de Dolors Sabater como concejala del Ayuntamiento de Badalona.