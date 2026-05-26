Vecinos de los siete bloques de La Mina ocupados desde 2017 protestan en el vestíbulo de Drets Socials para exigir soluciones

Unos veinte vecinos de los bloques ocupados en La Mina desde 2017, en riesgo de ser desahuciados, han protestado este martes en el vestíbulo del Departament de Drets Socials para exigir soluciones para las 58 familias afectadas. Al grito de "queremos lo nuestro, agua, luz y techo", los concentrados han reclamado poder acceder a un alquiler social para no acabar en la calle en pocas semanas.

Desde el Sindicat d'Habitatge se ha denunciado que la operación, que se justifica porque los pisos son para realojar a los vecinos del edificio Venus, quiere "esconder y expulsar la miseria" y exigen abrir "una negociación directa para encontrar soluciones reales para todas las familias". Representantes de los vecinos y del sindicato se han reunido con responsables del Departament.

Con el apoyo de miembros del Sindicat d'Habitatge de la Verneda y el Besòs, la protesta ha ido a cargo de una veintena de las 58 familias que desde 2017 ocupan siete edificios, los bautizados como bloques de la Rambla, en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs. Familias a las cuales, después de años negociando un alquiler social, les han ido llegando cartas de desalojo en las últimas semanas.

En la salida de la reunión, que ha durado más de una hora, Marta López, portavoz del Sindicat d'Habitatge, ha explicado que desde el Departament les han reiterado su decisión de desahuciar a los ocupantes de los siete edificios "sea cual sea su situación", porque las viviendas están destinadas a los ocupantes del edificio Venus. "Entendemos la complejidad de la situación, pero creemos que hay una manera diferente de actuar. Hay que estudiar caso por caso y, en caso de vulnerabilidad, ofrecer alternativas que respeten los derechos de todas las personas", ha añadido.

López también ha explicado que han pedido, sin ningún compromiso al respecto, una reunión a cuatro bandas con el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, el Consorci de la Mina y el mismo Departament de Drets Socials como mediador. "Es importante que entiendan la necesidad de mediar y abrir un canal de negociación", ha apuntado.

Por último, la portavoz ha recordado que Drets Socials "tiene las herramientas para resolver una situación que contribuyó a crear no adjudicando cuando tocaba los pisos y les ha pedido un esfuerzo para encontrar una solución y evitar la confrontación entre vecinos del barrio".