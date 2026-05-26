Las universidades y la investigación pública generan el 4,1% del PIB metropolitano de Barcelona

El sistema universitario y la investigación pública se han consolidado como uno de los motores económicos de la Barcelona metropolitana. La actividad de universidades públicas y privadas, centros de investigación, empresas, estudiantes y visitantes generó en 2023 un impacto de 10.600 millones de euros sobre el PIB, el equivalente al 4,1% de la economía de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB). Asimismo permitió sostener 147.826 puestos de trabajo —equivalentes a jornadas a tiempo completo—, el 5% de la población ocupada del territorio.

Son las principales conclusiones del informe ‘Impacte econòmic del conjunt del sistema universitari de la Regió Metropolitana de Barcelona’, elaborado por el grupo de investigación AQR-Lab de la Universitat de Barcelona (UB) por encargo del Ayuntamiento. El estudio, presentado por el teniente de alcaldía de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, Jordi Valls, es la primera fotografía global del peso económico de las universidades y la investigación pública en el área de Barcelona.

La facturación total generada por este ecosistema fue de 16.249 millones de euros durante 2023. Jordi Suriñach, uno de los autores del informe, ha explicado que la cifra global de facturación —16.249 millones— resulta difícil de dimensionar por sí sola, por lo que la ha traducido en una media diaria de 44,6 millones de euros generados por la actividad vinculada al “sector del conocimiento”. El informe calcula 5.575,3 millones de euros en rentas salariales, con incidencia directa sobre la capacidad de consumo de los hogares.

Una estimación "a la baja"

Para Valls, el valor principal del informe es que ofrece “la primera cuantificación del impacto económico de las universidades y la investigación pública en el área de Barcelona”. El estudio, ha añadido, permite poner cifras a un ecosistema que el Ayuntamiento considera clave para monitorizar el Pla de Ciència i Innovació de la ciudad.

El consistorio utiliza el informe para reforzar el relato de Barcelona como ciudad de conocimiento, con universidades y parques de investigación en el centro de su estrategia económica. Valls ha defendido que Barcelona ha hecho “una apuesta clara y sostenida por la economía del conocimiento como motor de crecimiento, al lado de los sectores tradicionales”. Según el teniente de alcaldía, “invertir en universidades e investigación es una de las decisiones más rentables y con más retorno social que puede hacer una ciudad”.

Suriñach ha precisado que el estudio se limita al impacto económico inmediato. El autor ha subrayado que quedan fuera otros efectos a medio y largo plazo, como la mejora del capital humano, el aumento de la productividad, la innovación o los efectos intangibles asociados al conocimiento. Por ello, ha advertido que los resultados están “sesgados a la baja”.

Cinco generadores de actividad

Suriñach ha destacado cinco grandes agentes que explican el impacto directo. En primer lugar, las universidades y otros centros formativos. En segundo lugar, los centros especializados en investigación, desarrollo e innovación. Además, se incluye la actividad empresarial vinculada al entorno universitario, como concesiones, spin-offs, start-ups o prácticas de estudiantes en empresas. El cuarto bloque es el estudiantado, por el gasto asociado a materiales, alojamientos, residencia o consumo cotidiano. El último bloque corresponde a los visitantes relacionados con la actividad universitaria y científica, desde familias hasta asistentes a congresos o jornadas académicas.

A partir de esta actividad directa, el informe calcula los efectos indirectos e inducidos. Los primeros proceden de la relación con proveedores y empresas que abastecen al sistema universitario y científico. Los segundos derivan del consumo de los trabajadores cuyos salarios dependen de esta actividad. Según el estudio, cada euro generado directamente por el sistema universitario y científico acaba teniendo un efecto total de entre 1,9 y 2,3 euros en la economía, al sumar proveedores, empresas y consumo de los trabajadores.

Retorno sobre otros sectores

Uno de los elementos que destaca el informe es el efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía. La actividad no se limita a los campus, laboratorios o centros de investigación, y se extiende a sectores como servicios profesionales, comercio, restauración, vivienda, tecnología o actividades vinculadas a congresos y movilidad académica.

El peso del sector público en el impacto, según expuso Suriñach, es aproximadamente del 72%, mientras que el 28% restante se atribuye al sector privado, donde se engloban universidades privadas, empresas vinculadas y centros adscritos.

El Ayuntamiento vincula los resultados obtenidos con la monitorización del Pla Estratègic de Ciència i Innovació y con proyectos como Barcelona Impulsa o la Ciutadella del Coneixement. El objetivo es consolidar Barcelona como un polo de conocimiento con capacidad para generar actividad económica y empleo cualificado.