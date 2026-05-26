El Tibidabo estrena restaurante con el chef Rafa Zafra al frente y vistas privilegiadas de Barcelona

El Parque de atracciones Tibidabo de Barcelona abrirá el próximo 5 de junio la Masia Tibidabo, su nuevo restaurante de cocina catalana con vistas panorámicas de la ciudad, un proyecto con el que el parque amplía su oferta más allá de las atracciones en un año especialmente simbólico: el de su 125 aniversario, ha informado este martes desde la empresa municipal Barcelona Serveis Municipals (BSM), que gestiona el espacio.

El espacio está situado en la histórica Masia del Tibidabo, en la plaza del mismo nombre, a unos 500 metros de altitud. Se trata de un edificio modernista inaugurado en 1901 y de autor desconocido, que ha sido rehabilitado específicamente para este proyecto. La intervención arquitectónica ha corrido a cargo de Varis Arquitectes, con el arquitecto Dani Freixes al frente, ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

El nuevo restaurante contará con el chef Rafa Zafra al frente. Nacido en Sevilla en 1981, Zafra se formó en elBulli con Ferran Adrià y ha desarrollado una trayectoria reconocida en la gastronomía española contemporánea. En este caso, apuesta por una cocina catalana pensada para todos los públicos, con el producto y el tiempo como base, y con platos concebidos para compartir, según informa la nota de prensa municipal.

El restaurante, que busca aportar una oferta de mayor calidad a la que había disponible hasta ahora en el recinto, tendrá capacidad para unos 300 comensales y se organizará en tres espacios diferenciados: un comedor central, una sala mirador con grandes ventanales y una terraza. Cada uno de ellos plantea una forma distinta de experiencia. En los espacios interiores, la propuesta es más pausada, pensada para comidas largas; mientras que la terraza está concebida como un lugar más ágil, para paradas breves con vistas al parque y a Collserola.

El chef Rafa Zafra en el Tibidabo / BSM

"Es un honor liderar este proyecto en el año del 125 aniversario del Parque de atracciones Tibidabo. A partir de ahora, quien suba al área panorámica podrá quedarse un rato más: sentarse, compartir y celebrar en la mesa, con cocina catalana de temporada pensada para pequeños y mayores, con Barcelona a los pies", ha declarado Zafra sobre el proyecto.

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La experiencia para llegar hasta el restaurante también forma parte de la propuesta, ya que la reserva de mesa incluye el trayecto en el funicular Cuca de Llum, el icónico transporte también panorámico de acceso al parque, y también habrá disponibilidad de aparcamiento para quienes suban en vehículo privado.