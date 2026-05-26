Solución ante la crisis habitacional
Terrassa crea una unidad sancionadora para perseguir mafias de viviendas ocupadas, acoso inmobiliario y pisos turísticos ilegales
La tercera ciudad de Catalunya eleva la presión contra las malas prácticas en su nuevo Plan Local de Vivienda
El gobierno de Ballart trabaja en una modificación del POUM para cercar a los pisos turísticos tras el veto barcelonés
CONTEXTO | Terrassa planea construir más de 3.000 pisos de protección oficial en los próximos cinco años
Edu Gil
El Ayuntamiento de Terrassa prepara una modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) para regular los pisos turísticos y evitar que este tipo de alojamientos “interfieran en el mercado normal de la vivienda”. Así se anunció durante la presentación del nuevo Plan Local de Vivienda 2026-2031 de este pasado lunes.
Actualmente, las nuevas licencias de viviendas de uso turístico están paralizadas en la ciudad mientras el consistorio trabaja en una regulación específica. Según explicó la concejala de Políticas Sociales y Promoción Pública de Vivienda, Lluïsa Melgares, el Ayuntamiento quiere definir en qué condiciones podrían autorizarse nuevas licencias y cómo compatibilizar esta actividad con la protección del mercado residencial.
“La idea es que estos pisos turísticos no interfieran en el mercado habitual de la vivienda”, aseguró la concejala, que detalló que el gobierno municipal ya tiene avanzado gran parte del trabajo técnico previo y prevé encargar en los próximos meses la redacción definitiva de la modificación urbanística.
La regulación de los pisos turísticos irá acompañada de la creación de un nuevo equipo sancionador especializado en vivienda. El objetivo será perseguir "el acoso inmobiliario, las irregularidades en alquileres y otras malas prácticas detectadas en el mercado", aseguró Melgares.
Según explicó la responsable municipal, este equipo realizará inspecciones presenciales y también controles 'online' para detectar posibles infracciones relacionadas con viviendas turísticas, alquileres irregulares o situaciones de infravivienda.
Mafias de viviendas ocupadas
El Ayuntamiento también quiere reforzar la vigilancia sobre el mercado informal de habitaciones y actuar contra las mafias que comercian ilegalmente con viviendas ocupadas. El nuevo servicio trabajará coordinadamente con la Agència de l’Habitatge de Catalunya y otros departamentos municipales para exigir a los propietarios que regularicen situaciones fuera de la legalidad.
El nuevo equipo forma parte de las medidas incluidas en el Plan Local de Vivienda 2026-2031, un documento que el gobierno municipal prevé aprobar este viernes y que fija como uno de sus ejes principales el refuerzo del control público sobre el mercado residencial.
Regulación antes de final de año
El ejecutivo municipal calcula que la aprobación inicial de la modificación del POUM podría llegar entre noviembre y diciembre de este año. Para ello, el Ayuntamiento prevé contratar a un equipo externo especializado que terminará de elaborar la propuesta urbanística antes de llevarla al Pleno municipal. Melgares explicó que, si el consistorio no aprueba una regulación propia, la normativa actual impediría conceder nuevas licencias de pisos turísticos en Terrassa.
La modificación urbanística también buscará controlar otros fenómenos vinculados al mercado residencial, como los alquileres temporales o determinadas fórmulas habitacionales que, según el gobierno local, intentan escapar de la normativa vigente.
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