Con 23 categorías
Pride Barcelona crea los Barcelona Pride Awards para reconocer iniciativas vinculadas con la diversidad y los derechos LGBTQIA+
La primera edición de estos premios se celebrará el próximo 11 de junio en el Hotel W Barcelona
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Pride Barcelona ha anunciado la creación de los Barcelona Pride Awards, unos nuevos galardones que nacen con el "objetivo de reconocer públicamente a personas, empresas y entidades destacadas por su compromiso con la visibilidad, la defensa y el avance de los derechos LGBTQIA+".
La primera edición de estos premios se celebrará el próximo 11 de junio en el Hotel W Barcelona y reunirá a representantes del ámbito institucional, cultural, empresarial y social. El acto aspira a convertirse en un punto de encuentro de referencia para visibilizar iniciativas y trayectorias vinculadas a la diversidad y la igualdad, según los organizadores.
23 categorías
Los nuevos galardones estarán estructurados en 23 categorías, agrupadas en tres grandes bloques temáticos: Altavoces de Orgullo, Memoria y Transformación Social y Alianzas e Impacto Empresarial.
El jurado estará formado por referentes del activismo, la cultura y la defensa de los derechos humanos, bajo la coordinación de Pride Barcelona, "con el propósito de garantizar el rigor y el valor social de los reconocimientos".
Más de 40 entidades participan en la organización de Pride Barcelona, un evento que tiene lugar desde 2008 en la ciudad. Los premios nacen coincidiendo con el desarrollo de la candidatura oficial de Barcelona para acoger el WorldPride Barcelona 2030.
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