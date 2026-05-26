'Bosc de Dades'
Mataró apuesta por la ciencia colaborativa para medir la calidad ambiental y la contaminación acústica
La colaboración entre el Ayuntamiento y el TecnoCampus ha posibilitado tirar adelante la iniciativa, de la que se podrán beneficiar los alumnos de ciencias y tecnología
Más del 65% de los vecinos de L’Hospitalet conviven con niveles de ruido superiores a los recomendados por la OMS
Mataró apuesta por la participación ciudadana y la gestión inteligente de datos para medir la calidad del aire y el ruido urbano. El Ayuntamiento de la capital del Maresme y el TecnoCampus han puesto en marcha el proyecto 'Bosc de Dades', una iniciativa que permite que estudiantes, docentes, y cualquier vecino en definitiva construya, instale y gestione sensores para medir la calidad del aire y el nivel de contaminación acústica. Según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, el proyecto promoverá "la participación activa, la educación ambiental y la generación de datos abiertos sobre el entorno urbano".
Así, se trata de una iniciativa basada en la ciencia ciudadana y colaborativa, y que combina tecnología abierta, educación ambiental y participación comunitaria. Sin embargo, el consistorio indica que 'Bosc de Dades' "quiere ir más allá del concepto tradicional de 'smart city' para avanzar hacia una Mataró con una ciudadanía activa e implicada en la generación e interpretación de datos ambientales".
La red colaborativa tiene para el gobierno municipal los objetivos de "fomentar la cultura científica y tecnológica, promover la educación ambiental, generar datos abiertos sobre la calidad ambiental de la ciudad e impulsar procesos participativos vinculados a la sostenibilidad y la salud urbana", además de acercar la tecnología a la ciudadanía desde una perspectiva práctica y educativa. Este proyecto se integra en la red internacional 'Sensor.Community', lo que permite que los datos recogidos en Mataró formen parte de un mapa de acceso libre y con datos de cualquier parte del planeta.
Asimismo, a nivel pedagógico se están desarrollando situaciones de aprendizaje específicas para que los institutos de Mataró trabajen con datos reales en las asignaturas de ciencias y tecnología. El proyecto también pone a disposición de los centros educativos y entidades una maleta pedagógica con kits de sensores, materiales didácticos y recursos alineados con el currículum educativo.
En el marco del proyecto se han programado varias sesiones formativas y de presentación abiertas a la ciudadanía, que servirán para explicar el funcionamiento de 'Bosc de Dades', dar a conocer los sensores y mostrar cómo participar en la recogida e interpretación de datos ambientales. El proyecto cuenta con la colaboración de la Diputació de Barcelona y el proyecto EDINT (Espai de Dades per a les Infraestructures Urbanes Intel·ligents).
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