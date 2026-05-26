Junts propone obligar al alcalde de Barcelona a comparecer en momentos de crisis

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto que el alcalde deba comparecer obligatoriamente en el pleno y en las comisiones en momentos de crisis y casos excepcionales, si así lo solicitan el resto de formaciones.

La propuesta, presentada este martes por el presidente de Junts en el consistorio, Jordi Martí, forma parte de las alegaciones a la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) impulsada por el gobierno, que ha calificado de "tímida, insuficiente y sin ambición", indica la formación en un comunicado.

Según Martí, la reforma es una "oportunidad perdida" para reforzar los mecanismos de control democrático del consistorio, y ha afirmado que el actual ROM permite al alcalde eludir sistemáticamente sus obligaciones al delegar sus respuestas en los tenientes de alcalde.

La medida presentada por Junts forma parte de un total de 18 propuestas, que Martí ha reclamado al gobierno municipal que acepte para "demostrar que quiere un Ayuntamiento transparente, participativo y exigente".

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"Los barceloneses y barcelonesas merecen un Ayuntamiento que funcione mejor. Que sea más transparente. Que escuche más. Que cumpla sus compromisos. Que esté a la altura de la ciudad que representan", ha sostenido el líder posconvergente.