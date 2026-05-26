Barcelona activa un plan para desbloquear las rehabilitaciones pendientes de 75 fincas en la Trinitat Vella

Tras años de espera y con muchas fincas en avanzado estado de deterioro, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha este martes el 'Compromís per la Trinitat Vella', un nuevo plan para intentar desbloquear la rehabilitación de viviendas en este barrio del distrito de Sant Andreu. Lo ha anunciado en rueda de prensa la concejala Marta Villanueva, en un momento en el que la degradación de los edificios es más que visible.

La Trinitat Vella es uno de esos barrios del área de Barcelona que crecieron rápido a mediados del siglo pasado para alojar a población migrante, y donde las viviendas han envejecido sin el mantenimiento necesario y llevan años pendientes de una intervención a fondo. El resultado son bloques con aluminosis, grietas, fachadas desconchadas y apuntalamientos en los interiores. En algunos casos, incluso se han colocado mallas en los balcones para evitar la caída de cascotes.

Años de inseguridad

"Llevamos siete años con puntales y nadie había venido a mirarlos hasta el verano pasado", se quejaba un vecino a este diario el año pasado, que aseguraba que en algunos casos habían tenido que reforzar ellos mismos los soportes. Otra vecina manifestaba también su preocupación: "Cada vez que llueve, temblamos. Entra agua y luego hay que tapar los agujeros como se puede (...) Han salido grietas en los lavabos, en las habitaciones… cada vez hay más. Con esta situación, podemos tener un disgusto".

Pisos con aluminosis en el barrio de la Trinitat Vella, algunos de ellos apuntalados. / Ferran Nadeu / EPC

Pisos con aluminosis en el barrio de la Trinitat Vella, algunos de ellos apuntalados. / Ferran Nadeu / EPC

Ahora, el ayuntamiento plantea el nuevo pacto como una herramienta de coordinación para ordenar y hacer seguimiento de las actuaciones de rehabilitación que hay pendientes. En total, se prevén intervenciones en 75 fincas, 432 viviendas y 29 locales.

"Un paso adelante"

Para ello, Villanueva ha anunciado la creación de una mesa de trabajo que estará formada, por parte del ayuntamiento, por la concejala del distrito, miembros de todos los grupos municipales del pleno, técnicos de Sant Andreu y responsables de áreas como Urbanismo, el Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona IMHAB, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona Consorci de l'Habitatge de Barcelona, Serveis Socials y el Pla de Barris. Asimismo, por parte de los vecinos, participarán dos miembros de la Associació de veïns i veïnes de la Trinitat Vella y dos de la Taula veïnal de la Trinitat Vella.

Además, el plan también prevé la creación de una oficina técnica que hará seguimiento del día a día de las actuaciones y servirá también como apoyo para resolver incidencias y dar soporte técnico a la propia mesa.

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"El parque de viviendas de la Trinitat Vella está envejecido y afectado por décadas de falta de mantenimiento. El impulso de políticas públicas de rehabilitación en esta zona de la ciudad es prioritario y urgente. Este Compromiso supone dar un paso adelante para garantizar la seguridad, la calidad de vida y la dignidad de los vecinos y vecinas. Queremos devolver el orgullo de barrio al vecindario de la Trinitat Vella", ha declarado Villanueva.