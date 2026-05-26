Barcelona limita al Primavera Sound los festivales que acogerá la plataforma marina del Fòrum tras su reforma

Barcelona posee un descampado vallado más grande que el parque de las Glòries. Mide 12,7 hectáreas y se prevé remodelar para ser ocupado a unos seis años vista. Se trata de la plataforma marina del Fòrum, ahora inhóspita y objeto de reforma a partir de 2027 para abrirla. La transformación en ciernes -con un presupuesto de 52 millones de euros- causa debate entre el ayuntamiento y entidades vecinales del distrito de Sant Martí.

El gobierno del alcalde Jaume Collboni defiende el proyecto que reveló en febrero, con paseos y zonas arboladas en torno a un espacio central que se propone mantener despejado para albergar actividades. Sostiene que “continuará teniendo un uso principalmente ciudadano durante la gran mayoría del año”, con lo que no deberían predominar espectáculos que atraigan una afluencia masiva. “Se prevé que durante cerca de 11 meses esté abierto a actividades de barrio y de ciudad”, augura el ejecutivo municipal, que asegura que “en este espacio no se prevén acoger más festivales musicales aparte del que existe actualmente”. Hasta ahora, algunos escenarios del Primavera Sound se ubican cada año en la parcela durante un mes, incluyendo montaje y desmontaje.

En todo caso, la idea causa recelo en las asociaciones de vecinos del Maresme, el Poblenou, Front Marítim, Movimiento Diagonal Mar y SOS Besòs/Maresme. La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) y la Xarxa Veïnal Contra el Soroll (XAVECS) también cuestionan el plan. Temen que, cuando se acondicione, la explanada se destine ante todo a eventos multitudinarios, replicando los conciertos del parque del Fòrum, y que cause molestias por ruido y aglomeraciones. Para evitarlo, abogan por que se plante un parque extenso para que sobre todo sean los habitantes de los barrios cercanos quienes lo disfruten.

Agenda abultada

Las posturas de los representantes municipales y de las asociaciones se confrontaron en una reciente sesión abierta sobre las obras. El ayuntamiento negó que piense consagrar el solar a los festivales, mientras algunos residentes reclamaron más zonas verdes y menos hormigón en la parcela frente al mar. Varios de ellos se expresaron en contra de que la plataforma marina pueda ampliar la capacidad de la abultada agenda de actos del Fòrum, lo que ya llevó al ayuntamiento a acotar las actuaciones nocturnas por las quejas por la acumulación de espectáculos de gran formato al final de la Diagonal.

Obras del nuevo tramo de paseo Marítim, entre la plataforma marítima del Fòrum y Bac de Roda / Jordi Otix / EPC

El concejal de Sant Martí, David Escudé, desmintió que la superficie vaya a concentrar más certámenes musicales. “Aquí no hay festivales, solo hay uno que use esta plataforma, no habrá otro festival que la use”, prometió el edil. “Solo se puede pasar de uno a cero, porque solo hay un evento de cinco días al año -apuntó-. El resto será de uso ciudadano, hacerlo compatible con las demás cosas, mejorar la situación actual y mejorar el acceso”.

Escudé añadió que “no debe ser un espacio exclusivo” y confió en que “los vecinos se lo hagan suyo”. En ese aspecto, destacó que se ampliará la rambla Prim para que desemboque en la plataforma, como las asociaciones piden.

“Reorienten el proyecto”

Los miembros de distintas organizaciones declararon su temor por que el claro central se defina como un escenario “multifucional” y pueda conllevar que se prohíba el paso a la plataforma cuando se programen actos. “El vecindario pide hacer uso del espacio”, expuso el presidente de la Asociación de Vecinos del Maresme, José Manuel López. “Todo junto puede ser tan grande como el parque de la Ciutadella, mirad si no se puede hacer un gran parque -rogó-. Es lo que reclamamos para los que queremos usarlo, no para que unos cuantos se hagan ricos y no tenga repercursión en los barrios”.

“Todos imaginábamos que ahí iba un parque”, manifestó David Jiménez, también de la entidad del Maresme. “Pero las bases del concurso hablan de un espacio central destinado a actividades de gran formato, con uso intensivo del espacio y gran aforo, lo que es incompatible con el parque -criticó-. Queremos que reorienten el proyecto y supriman la gran superficie central, no necesitamos una ampliación del parque del Fòrum”.

Obras del nuevo tramo de paseo Marítim, entre la plataforma marítima del Fòrum y Bac de Roda / Jordi Otix / EPC

“¿Haréis o no haréis conciertos? ¿Será un Fòrum 2 o no?”, interpeló Enric Navarro, de las plataformas Stop Concerts y XAVECS. “Faltan espacios verdes”, observó Teresa Pardo, de SOS Besòs/Maresme. “El Primavera Sound no necesita que, para hacer negocio, le ofrezcan espacios más grandes, que se privatizan cuando más intensivo podría ser el uso de los vecinos”, protestó.

Los integrantes del equipo de arquitectura del ayuntamiento que intervinieron se mostraron comprensivos con la desconfianza vecinal. Al mismo tiempo, defendieron que la reforma es una “oportunidad” para lograr una plaza central menos dura y que los espacios públicos que se creen alrededor concentren más de la mitad de la extensión de la explanada. Una parte se reserva para trasladar el campo de fútbol Agapito Fernández. También enfatizaron que se está redactando el anteproyecto de la remodelación, por lo que se declararon abiertos a sugerencias sobre los futuros usos de la plataforma.

El consistorio explica que se convocará un proceso participativo para recoger “propuestas para acabar de definir los usos del ámbito, incluidos los del espacio central”. “La configuración concreta de este espacio se tendrá que acabar de determinar en ese marco participativo”, indica. A su vez, prosigue la construcción del paseo marítmo entre la calle Bac de Roda y la plataforma. Se calcula que esté listo a finales de año, con unos 800 árboles agrupados en tres hectáreas. El Movimiento Diagonal Mar solicita que no se instalen mesas de picnic para prevenir botellones.