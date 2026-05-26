Barcelona ampliará el bus exprés X1 hasta Diagonal y creará tres nuevas líneas en la Meridiana y la Marina del Prat

La línea de bus exprés X1 ampliará su recorrido a partir de septiembre desde Francesc Macià hasta Zona Universitària. Para ello sumará dos autobuses más al servicio, procedentes de unidades que TMB tiene en reserva.

De esta forma, la línea empezará el próximo curso escolar alargando su trazado hasta Diagonal, a la altura de Torremelina, dando servicio al campus universitario y a los nuevos polos de actividad económica y equipamientos sanitarios, "una zona claramente en desarrollo de cara al futuro", ha explicado la primera teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad y presidenta de TMB, Laia Bonet.

Refuerzo triple

La ampliación se lleva a cabo después de haberla solicitado la asociación Promoció del Transport Públic (PTP). "La PTP siempre nos hace llegar propuestas, está pendiente de cómo podemos mejorar el transporte público", ha valorado Bonet, que ha indicado que se ha trabajado de forma conjunta en el refuerzo de este servicio.

Bonet ha avanzado además que, tal y como ya apuntó en enero, que este mismo año se pondrán en marcha tres nuevas líneas de bus exprés. A la nueva línea que conectará la Marina del Prat Vermell con el centro de la ciudad a través del Morrot, en el litoral, se sumarán otras dos de nueva creación que conectarán el corredor de la Meridiana también con el corazón de la ciudad.

Intercambio modal

El Ayuntamiento reafirma de esta forma su apuesta de que los autobuses interurbanos no vayan hasta el centro. Se trata de que los usuarios procedentes de la primera corona metropolitana tengan opción de bajar del bus interurbano en la entrada a la ciudad y subirse a otro bus de TMB que les transporte hacia su destino de forma rápida. El bus exprés de TMB recorre grandes distancias dentro de la ciudad con menos paradas y, por lo tanto, con una mayor velocidad comercial. De esta forma, se propone ofrecer más opciones de transporte y evitar la acumulación de usuarios actual en determinados puntos y en estaciones de metro como Fabra i Puig, que no está dimensionada para el volumen de usuarios, que se disparó a principios de año.

Modelo de éxito

Para Bonet, la opción de reforzar el bus exprés se fundamenta en el éxito de los casi cinco años desde que se puso en marcha esta nueva modalidad de transporte. El bus exprés "realmente es una invitación para quienes disponen de este servicio a dejar el coche en casa y utilizar el transporte público", ha afirmado.

La primera línea que se puso en marcha fue la X1, que cruza toda la ciudad hasta la plaza de les Glòries hasta Francesc Macià. Desde su puesta en marcha acumula 4,5 millones de validaciones.

Un año y el doble de usuarios

Asimismo, hoy se cumple un año de la puesta en marcha de la X3 , desde L’Hospitalet hasta Paral·lel. En poco tiempo, el pasaje de la X3 se ha duplicado respecto a la línea que sustituía, la número 79.

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La siguiente fue la X2, que conecta El Prat hasta Barcelona en 25 minutos, y que desde octubre de 2024 acumula 1,6 millones de validaciones. Las tres líneas exprés acumulan desde su puesta en marcha 6,8 millones de validaciones.