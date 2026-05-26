El Ayuntamiento avanza a este año las mejoras en las paradas del bus interurbano en la salida por la Diagonal

Las paradas de bus interurbano en la entrada de Barcelona por la Diagonal se reordenarán este mismo año. Las interminables colas que se crean a diario entre las cinco y las siete de la tarde, y el caos de los usuarios que no saben a qué bus deben subir para poder salir de la ciudad tras su jornada de trabajo, son difíciles de imaginar si no se observan en primera persona. Las mostró EL PERIÓDICO a principios de año, antes incluso de que la crisis de Rodalies provocara una importante migración de usuarios del tren al bus.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat finalmente se han puesto manos a la obra para llevar a cabo algunas mejoras. El consistorio explicó hace justo un mes que dignificaría una veintena de paradas en todos los corredores de entrada y salida de la ciudad, cambiando los actuales postes por marquesinas con asientos y otros servicios y mejorando las indicaciones. Pero explicó que los cambios no se materializarían hasta 2027 y 2028, debido a los trámites administrativos. Algo que para los usuarios resultó incomprensible. La asociación Promoció pel Transport Públic reclamó doblar las paradas de la entrada por la Diagonal de forma "inmediata". Para la entidad, pequeñas intervenciones a pie de calle, evitando las actuales concentraciones en paradas simples y dejando más espacio a los buses para cargar y descargar, pueden mejorar la confortabilidad de cientos de usuarios.

Unas saturadas y otras sin uso

La raíz del problema se encuentra en que el Ayuntamiento ya había dispuesto tres nuevas paradas para algunas líneas con el objetivo de disminuir la saturación, pero la Generalitat, responsable del servicio interurbano, no ha logrado que las empresas operadoras las utilicen, de forma que están hábiles pero sin que ningún bus pare en ellas.

Ahora, finalmente, parece desencallarse el asunto entre las administraciones: "Estamos trabajando con la Generalitat en una ordenación y en una mejora de las paradas en la Diagonal", ha anunciado este martes la primera teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad, Laia Bonet, que ha subrayado que el Ayuntamiento ha querido tomar "un rol activo" en el diseño de "cómo llegan los interurbanos y cómo salen de nuestra ciudad".

Los cambios llegarán este mismo año. Se reordenarán los espacios de parada, modificando en algunos casos su ubicación, según ha detallado Bonet, lo que impactará en la gestión de las colas, que "hará más fácil y agradable el tiempo de espera", ha añadido. Los cambios se decidirán conjuntamente con la Generalitat, si bien será el Ayuntamiento la administración que los financiará, y se detallarán próximamente.