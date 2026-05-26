Mundial 2026
Guiño a Barcelona en el nuevo anuncio de Adidas con Messi, Bad Bunny o Lamine Yamal: "Juego como lo hago por de donde vengo"
El largo spot también cuenta con estrellas mundiales como Zinedine Zidane, David Beckham o Alessandro del Piero
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El argentino Leo Messi, el español Lamine Yamal y el inglés Jude Bellingham comparten pantalla con el actor estadounidense-francés Timothée Chalamet en el anuncio de una marca deportiva para promocionar el Mundial 2026.
El anuncio 'Backyard Legends', de la marca deportiva Adidas, que dura cinco minutos, narra cómo Chalamet se sumerge en la búsqueda de un equipo formado por el madridista Jude Bellingham, el barcelonista Lamine Yamal y la estadounidense Trinity Rodman para poder derrotar a un legendario trío desconocido de fútbol callejero.
La Pista Verde del barrio de Llefià (Badalona), lugar de encuentro de muchos chavales de la zona para jugar una 'pachanga' de baloncesto o un partido de fútbol sala, ha sido el escenario elegido por Adidas para rodar su anuncio principal de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
El corto finaliza con el cantante Bad Bunny y el ocho veces ganador del Balón de Oro, el argentino Leo Messi, supervisando el equipo que ha reclutado Chalamet para derrotar al trío desconocido.
Lamine tiene ganas de Mundial
"Juego como lo hago por de dónde vengo y por la gente con la que crecí. No importa si es un estadio gigante o el parque de Rocafonda (Mataró, Barcelona), simplemente juego con alegría y personalidad. No veo la hora de hacerlo en el Mundial de este verano", declaró Lamine Yamal en relación al 'spot', en un comunicado difundido por la marca deportiva.
También participaron leyendas del fútbol como el francés Zinedine Zidane, el inglés David Beckham o el italiano Alessandro del Piero, todos en imágenes creadas por ordenador para simular sus aspectos en los primeros años de este siglo XXI.
"Solía soñar con jugar con estos chicos, ya sabes, jugaba en Pier 40 (Nueva York) cuando era niño, pensando en los tiros libres de Beckham, los goles de Del Piero y las voleas de Zidane, haciendo mis propias versiones. Me encanta este juego, así que es increíble poder hacer esto con Adidas, junto a los mejores de todos los tiempos", señaló Chalamet.
Cameos de estrellas mundiales
Los cameos del ganador del Balón de Oro, el francés Ousmane Dembélé, el brasileño Raphinha, el español Pedro González López 'Pedri', el alemán Florian Wirtz y el mexicano Santiago Giménez refuerzan la narrativa, aportando cada uno elementos a la leyenda del trío imbatible.
El cortometraje, ambientado con una banda sonora nostálgica, cuenta con una estética urbana y de grada de los años 90, tecnología analógica y peinados de la época. Adidas tendrá un papel protagonista en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que será la encargada de proveer el balón oficial de la competición, así como vestir y suministrar equipaciones para 14 federaciones nacionales participantes.
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