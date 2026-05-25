Transportes adjudica los estudios para ampliar el tramo Castelldefels–Sants de Rodalies por 1,2 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, IVA incluido, el contrato de servicios para la redacción del Estudio informativo para la implantación de la cuadruplicación de vías en el tramo Castelldefels-El Prat de Llobregat y del Estudio de alternativas para incrementar la capacidad del tramo El Prat de Llobregat-Estación de Sants. En un comunicado el Gobierno explica que la empresa SAITEC, S.A.U., adjudicataria del contrato, dispone de un plazo de 30 meses para llevar a cabo los trabajos de análisis necesarios para mejorar la capacidad y adaptar la infraestructura a futuros tráficos de la línea 200 entre Castelldefels y la Estación de Sants.

El objetivo final de la actuación es "dotar de mayor capacidad y fiabilidad a los servicios ferroviarios procedentes del sur, permitir adelantamientos dinámicos y aumentar la velocidad de todos los servicios regionales que circulan por este tramo de la red". La actuación objeto de los estudios forma parte del Plan de Rodalies de Catalunya 2020-2030, dentro del programa de actuaciones para incrementar la capacidad de la red y favorecer su integración urbana.

Este objetivo se analizará en el marco de los dos estudios citado. En el caso de la cuadruplicación de vías en el tramo Castelldefels – El Prat de Llobregat se llevará a cabo, primero, un estudio de viabilidad que contemplará todas las alternativas posibles y, después, la definición y el análisis de las actuaciones técnicas necesarias para incrementar la capacidad mediante la implantación de vía cuádruple entre Castelldefels y la estación el Prat de Llobregat. Para el Tramo entre El Prat y Sants, "se establecerán las alternativas, la definición y el análisis de las actuaciones técnicas necesarias para incrementar la capacidad entre las estaciones del Prat de Llobregat y la Estación de Sants".

Cambio de criterio

Como ya adelantó este diario, la gran reforma de la R2Sud entre Castelldefels y El Prat de Llobregat –que consiste en cuadriplicar las vías; es decir, pasar de dos a cuatro– tendrá que esperar hasta más allá de 2030. La actualización del plan de Rodalies presentada en enero por el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y la Generalitat ha vuelto a poner en la casilla de salida esta intervención en la red ferroviaria, a pesar de que el plan original de 2020 preveía que la obra estuviera acabada para finales de esta década y de que ya se había licitado el proyecto de la reforma.

Según recoge el actual Pla de Rodalies, esta actuación recibirá solamente 2,59 millones de euros antes de 2030 y recuperará otros 67,81 más allá del final de esta década. Son cifras y fechas muy diferentes a las que ofrece el plan original de 2020, cuando estaba previsto que la planificación de las obras en el tramo recibirían cuatro millones de euros hasta 2025 y 79 más hasta 2030.

El cambio en la inversión y en los plazos de la obra es decisión del Ministerio de Transportes, la Administración encargada de planificar las infraestructuras ferroviarias. Hasta ahora, se consideraba que la cuadruplicación de las vías era una obra que no afectaba de forma significativa al trazado original y, por lo tanto, podía empezar a planificarse sin pasar por el estudio informativo, un primer trámite administrativo a cargo de Transportes. Sin embargo, el ministerio ha cambiado de criterio y considera ahora que debe volver a esta fase anterior, por lo que da marcha atrás a los trámites ya realizados.