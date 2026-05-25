Terrassa planea construir más de 3.000 pisos de protección oficial en los próximos cinco años

El Ayuntamiento de Terrassa quiere convertir la vivienda en una de las grandes prioridades de la próxima década. La concejala de Políticas Sociales y Promoción Pública de Vivienda, Lluïsa Melgares, ha presentado este lunes el nuevo Plan Local de Vivienda 2026-2031, documento estratégico que el gobierno municipal prevé aprobar este viernes en el pleno y que fija como principal objetivo ampliar de forma significativa el parque de vivienda asequible de la ciudad.

Actualmente, Terrassa cuenta con 6.811 viviendas destinadas a políticas sociales, el equivalente al 7,74% del parque principal de vivienda. El reto municipal es alcanzar el 10% en 2031 y avanzar hacia el 15% que exige la Generalitat para el año 2044. Melgares ha subrayado que el plan contará con un presupuesto de 27,6 millones de euros, aunque ha advertido de que será necesario movilizar inversión público-privada y una mayor implicación económica de la Generalitat y del Estado para cumplir los objetivos previstos.

En ese sentido, ha recordado que las competencias en materia de vivienda corresponden a la administración catalana y ha defendido que, pese a las limitaciones de financiación de los ayuntamientos, el consistorio quiere cumplir el denominado 'objetivo de solidaridad urbana' y superar las 10.000 viviendas asequibles al final del plan.

Más de 3.000 nuevas viviendas asequibles

El documento calcula que será necesario promover 3.857 nuevas viviendas asequibles antes de 2029 para cumplir con el Objetivo de Solidaridad Urbana fijado por la Generalitat.

En este sentido, el Ayuntamiento se compromete a impulsar más de 3.000 pisos protegidos durante los próximos cinco años mediante distintas fórmulas. Entre ellas destacan la cesión de suelo público en derecho de superficie a promotores privados y cooperativas, así como la recuperación de la promoción pública directa a partir de 2030.

Melgares ha explicado que actualmente ya hay promociones en marcha que suman cerca de 740 viviendas protegidas y ha recordado que el consistorio dispone además de 48 solares con capacidad para construir unas 2.600 viviendas adicionales. La concejala ha asegurado que aumentar el parque público y asequible es “la única manera de influir realmente en el mercado y contener los precios”.

Durante la presentación, la edil ha insistido en que el principal problema de la ciudad es el encarecimiento de la vivienda. Según los datos del plan, el precio del alquiler ha aumentado un 63% desde 2013 y el precio medio de las ofertas publicadas en portales inmobiliarios ya supera los 1.200 euros mensuales, muy por encima de los registros oficiales.

El debate sobre los pisos vacíos

Otro de los mensajes que ha querido remarcar Melgares durante la rueda de prensa ha sido el de los pisos vacíos. La concejala ha rechazado la cifra de cerca de 10.000 viviendas vacías que publicó el INE en 2021 y ha asegurado que ese cálculo se hizo únicamente a partir del consumo eléctrico de los inmuebles.

Según ha explicado, el estudio de campo realizado por el Ayuntamiento rebaja esa cifra hasta alrededor de 2.000 pisos vacíos, una estimación que considera mucho más ajustada a la realidad de la ciudad. De hecho, el censo municipal elaborado anteriormente identificó 1.733 viviendas vacías, frente a las más de 9.500 que estimaba el instituto estadístico.

Melgares también ha señalado que muchas de las viviendas vacías detectadas en Terrassa pertenecen a la Sareb y ha reclamado una mayor implicación del Estado para facilitar que estos pisos puedan ponerse al servicio de los ayuntamientos. La edil ha defendido que la proximidad municipal “es la que permite controlar y cuidar mejor” el uso social de estas viviendas y ha lamentado que, actualmente, “la Sareb ni siquiera sabe exactamente todos los pisos que tiene”.

Rehabilitación y acompañamiento social

El plan también pone el foco en la rehabilitación del parque residencial, especialmente en los barrios construidos entre las décadas de 1950 y 1980. El 26,6% de las viviendas situadas en edificios de tres plantas o más todavía no tienen ascensor y buena parte del parque presenta baja eficiencia energética.

El Ayuntamiento prevé destinar parte del presupuesto a ayudas para rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética, además de impulsar una “ventanilla única” para centralizar la atención a las familias y facilitar el acceso a ayudas y asesoramiento. La elaboración del plan ha contado con la participación de entidades sociales, asociaciones vecinales, profesionales del sector y todos los grupos municipales. Al finalizar la rueda de prensa, el portavoz del grupo municipal ERC para Terrassa, Pep Forn, se ha mostrado satisfecho con el documento y ha destacado el amplio consenso político alcanzado.

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ERC formó parte del gobierno municipal al inicio de este mandato, aunque un año después pasó a la oposición por discrepancias políticas con el ejecutivo local. Pese a ello, Forn ha valorado positivamente el trabajo conjunto realizado y ha asegurado que, “independientemente de lo que pase dentro de un año”, el plan será “una buena hoja de ruta” para afrontar el problema de la vivienda en Terrassa durante los próximos años.