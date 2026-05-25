Barcelona sorteará 316 pisos públicos de seis promociones hasta final de año, tres de ellas pendientes desde hace una década

Hay 100.179 personas que aguardan un piso de protección oficial en Barcelona, según datos del pasado marzo. Constan 51.942 peticiones de familias, parejas, compañeros de pisos y personas que viven solas que desean ganarse una plaza en el parque de viviendas públicas en la capital, donde miles de candidatos compiten en cada proceso de entrega de llaves. Se han organizado seis sorteos en lo que va de 2026 para entregar 282 hogares y, de aquí a finales de año, se convocarán seis más de otras tantas promociones para el reparto de 316 domicilios públicos. De ellos, 48 se hallan en edificios que el ayuntamiento compró hace en torno a una década, durante la alcaldía de Ada Colau, y cuya rehabilitación se ha demorado mucho.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona tiene concursos programados entre junio y diciembre. De los que quedan pendientes, el primero a resolverse otorgará los 36 pisos de alquiler construidos sobre el Gimnasio Social Sant Pau, en el Raval. En ese caso, el período de inscripción ya se cerró: se apuntaron 13.423 aspirantes y, a la espera de la lista definitiva, se ha admitido a 3.753 candidatos para que se disputen los hogares este próximo mes. Los afortunados pagarán entre 355,63 y 400,45 euros mensuales por domicilios de 53,64 a 60,40 metros cuadrados. Se augura que los beneficiarios obtendrán las llaves en septiembre.

En cambio, no se ha abierto el plazo de inscripción todavía para los otros cinco inmuebles que se asignarán este 2026, si bien la entrega de llaves quedará ya para el año que viene. Tras los meses centrales del verano, los sorteos se retomarán en septiembre, con la adjudicación del edificio Pontils, de la Agència de l’Habitatge de Catalunya y el Incasòl (órganos de la Generalitat) en la Marina del Prat Vermell. La promoción atesora 192 viviendas.

En dicha construcción, se concederán 96 hogares de alquiler asequible, con superficies de 43,27 a 88,74 metros cuadrados, todos con trastero y 80 de ellos con plaza de aparcamiento. Los otros 96 pisos se entregarán en derecho de superficie, los únicos de los que faltan por otorgar este año que no se confiarán en régimen de alquiler. En ese caso, la administración cede la propiedad durante 75 años y los adjudicatarios han de amortizar un préstamo hipotecario durante un margen de 25 o 30 años. Las viviendas disponen de una a tres habitaciones, miden de 43,51 a 82,29 metros cuadrados, poseen trastero y una parcela en el garaje. En el conjunto de la promoción, se reserva un 25% de pisos para unidades de convivencia de los barrios de la Marina del Prat y la Marina del Port, un 30% a menores de 35 años y el 10% a familias monoparentales.

Cuatro a finales de año

Aparte, se prevén dos sorteos en noviembre. Por una parte, se adjudicarán 40 hogares del bloque de nueva edificación de la Illa Quetzal, en el barrio de la Bordeta. Por otra, se rifarán 11 pisos en el número 317 de la calle Aragó tras rehabilitarse la escalera. El ayuntamiento anunció la compra de esa finca hace casi ocho años por dos millones de euros para destinarla a alquiler asequible.

Antes de que acabe el año, se sortearán 37 domicilios más de dos inmuebles. El Consorci de l’Habitatge cuenta con asignar 29 hogares de los números 7, 9 y 11 de la calle Lancaster, en el Raval. El consistorio desembolsó 5,6 millones de euros en 2017 para hacerse con las tres escaleras, degradadas y entonces en riesgo de que se expulsara a los inquilinos que vivían allí para crear apartamentos de lujo. Tras remodelarse, se habrá tardado nueve años en destinarlos a nuevos residentes. Además, se concederán ocho domicilios en el número 10 de la calle Reina Amàlia, también en el Raval y que el consistorio compró hace una década.