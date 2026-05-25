Las playas de Barcelona se llenan con el buen tiempo: "Damos por inaugurada la temporada de verano”

Toallas extendidas junto al agua, sombrillas abiertas desde primera hora y decenas de personas entrando en el mar para combatir el calor. Las playas de Barcelona vivieron este lunes una jornada con ambiente plenamente veraniego aprovechando el festivo y el aumento de las temperaturas. En la playa de Bogatell y la Nova Icària, la arena se ha llenado de familias, grupos de amigos y turistas que han querido aprovechar la jornada para "inaugurar la temporada de verano" y hacer "el primer baño" con un agua que "todavía está fresquita y muy limpia". El ambiente también se ha trasladado a las terrazas y chiringuitos, que ya han alcanzado el 80% de ocupación los fines de semana, con restauradores optimistas frente a un mayo que califican de "muy bueno".

El ambiente vacacional se ha hecho notar durante toda la jornada en el litoral barcelonés. En la arena, pelotas volando, partidas de palas o voleibol y neveras portátiles han compartido espacio con turistas tumbados al sol y vecinos que han aprovechado el festivo para desconectar unas horas del ritmo trepidante de la capital catalana.

Mar en calma

En el agua, decenas de bañistas han disfrutado de un mar totalmente en calma en el que, para muchos, ha sido el primer baño de la temporada. "Hemos dado por inaugurada la temporada de verano", ha explicado Sara Villeta, una joven de Barcelona que ha ido a la playa de la Nova Icària con sus padres: "Hemos estado un rato, no mucho porque es el primer día y no queremos quemarnos, pero nos hemos bañado aprovechando que el agua todavía está fresquita".

En esta misma línea se ha expresado Lucía Gerolés, una joven también de Barcelona, que ha decidido pasar el día festivo en la playa con sus amigos: "El pasado fin de semana ya vinimos y hoy repetimos porque nos queremos poner morenos y porque ha habido un cambio en las temperaturas y debe aprovecharse".

Pilar Murillo, una ciudadana de Vigo que está pasando unos días en Barcelona para visitar a su hija, se ha acercado al Bogatell para refrescarse. "Mi marido ha bajado a la playa todos los días de esta semana aprovechando que estamos aquí", ha comentado.

En esta misma línea, Rubén García, un gaditano que está pasando el puente en la capital catalana para visitar a su novia, se ha mostrado muy sorprendido con la calidad de las playas barcelonesas. "Yo vengo de la Línea de la Concepción, donde tenemos 14 kilómetros de playa; es decir, que la playa es parte de mi vida", ha comentado el joven, que ha admitido que, a pesar de conocer Cataluña, nunca hasta ahora había ido a las playas de la capital: "Estoy muy sorprendido, no me la esperaba tan bonita y con el agua tan fresquita”

Turistas persiguiendo el sol

Entre los bañistas, ha habido muchos turistas que se han dejado seducir por las altas temperaturas y el radiante sol. Éste es el caso de Pamela y Philipe, una pareja de Austria con dos criaturas, que aseguran estar enamorados de Barcelona y su clima. "Es mi ciudad preferida y la hemos visitado muchas veces porque nos gusta mucho, también sus playas", ha explicado Pamela, quien ha detallado que en esta ocasión el viaje ha sido "una sorpresa" para celebrar el cumpleaños de su marido. Philipe se mostró muy contento con el regalo porque, según dijo, Barcelona es la mejor ciudad. Así, ha lamentado tener que volver a casa: "Hemos pasado unos días geniales y estamos tristes porque ahora tenemos que volver".

En paralelo, Artem y Cristina, una pareja originaria de Rusia que actualmente vive en Eslovaquia, explicaron que también son visitantes habituales de la ciudad. "Hemos visitado Barcelona más veces que ninguna otra ciudad europea", ha comentado el joven, que ha explicado que el objetivo de la jornada de este lunes es pasar el día en la playa, disfrutar del buen tiempo y relajarse.

Chiringuitos al 80%

El paseo marítimo también ha registrado mucha actividad durante todo el día, con terrazas llenas y ambiente vacacional anticipado. José Muñiz, encargado del restaurante del Escamarlà, se ha mostrado muy optimista con la temporada de verano y ha vaticinado que será "mejor que la del año pasado porque el mes de mayo ha sido muy bueno".

Apuntó que los restauradores recibieron con los brazos abiertos el aumento de las temperaturas porque permitió rozar una ocupación de cerca del 80% los fines de semana. Además, ha explicado que entre semana la afluencia de clientes también es muy elevada a mediodía.

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En cuanto al perfil de los visitantes, ha explicado que en verano la mayoría son turistas y que, con la llegada del sol, "los extranjeros salen y se mueven mucho más". Sin embargo, ha dicho que también tienen clientes asiduos de la ciudad o de municipios cercanos. "Estos suelen venir más en invierno y los fines de semana, pero también hay algunos en verano", ha relatado.