Una pelea entre dos grupos en Badalona acaba con un herido por una puñalada

Una pelea entre dos grupos de personas en Badalona durante la madrugada de este pasado domingo acabó con una persona herida por un apuñalamiento con arma blanca.

Los Mossos d'Esquadra confirman que los hechos tuvieron lugar sobre las 00:45 h en la C/Xile, en el barrio de Artigues. La víctima de la cuchillada fue atendida por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y posteriormanete trasladada a un centro hospitalario.

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El altercado, avanzado por 'Metrópoli Abierta', se saldó con varios identificados, aclaran los Mossos. La policía catalana mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.