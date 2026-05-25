Cerco policial a la 'cultura de la navaja' juvenil con controles cada fin de semana en parques del norte de Barcelona

El plan Daga de los Mossos d'Esquadra, desplegado por toda Catalunya para requisar armas blancas en la vía pública, tiene un foco de atención en los barrios del norte de Barcelona y en especial los viernes, sábados y domingos. Según han confirmado a EL PERIÓDICO vecinos y policía catalana, los controles se han intensificado los controles cada fin de semana en tres distritos clave: Nou Barris, Horta-Guinardó y Sant Andreu. Ocasionalmente establecen alguno también en puntos de Sant Martí, más cercanos a Rambla de Prim.

El objetivo es detectar preventivamente armas blancas antes de que usen en peleas. El diseño de estos dispositivos y su periodicidad, casi semanal, no es baladí. Los Mossos han detectado que muchos incidentes con navajas y cuchillos implicados, no únicamente peleas o agresiones, también amenazas o robos, se cometen en puntos de estos distritos. En concreto en momentos de mucha aglomeración de gente joven cuando llega el fin de semana y en lugares como parques periféricos a los que van a menudo a para pasar la tarde y parte de la noche, con 'botellón' esporádico.

Turó de la Peira

Precisamente, uno de los 'puntos calientes' detectado por la policía catalana es el parque del Turó de la Peira. Allí se establecen controles en los accesos habitualmente los viernes y los sábados hacia el anochecer. Se trata de dispositivos conjuntos, con agentes uniformados y de paisano, entre Mossos y Guardia Urbana, que luego se expande a un patrullaje activo por la noche por este barrio. La intención es evitar cualquier tipo de incidente con arma blanca en la zona.

Por parte de Mossos, en estos dispositivos suelen intervenir agentes de Seguridad Ciudadana y de Orden Público, como unidades de ARRO o de la Brigada Móvil, que se encargan de los registros. La presencia de estas unidades especializadas, que van armadas, refuerza la seguridad en estos controles.

Los agentes registran personas que pueden ser sospechosas de llevar este tipo de arma. También se han establecido dispositivos en los parques de Can Dragó y de la Pegaso, según ha podido saber este diario. Además, se hacen controles en los accesos de paradas de metro cercanas, como en Vilapicina o la Sagrera, así como en alguna zona de ocio y ejes comerciales que pueden estar muy concurridos.

Junto con los parques también se han intensificado los controles en zonas de ocio y transporte público en estos distritos. Estos dispositivos del plan Daga son más habituales los fines de semana y coinciden con los Kanpai contra la multirreincidencia. Además, se seguirán haciendo coincidiendo con la llegada del buen tiempo, que multiplica la gente en la calle en horario nocturno.

Plan específico

La intención es prevenir cualquier tipo de incidente y acabar con la sensación de inseguridad que existe entre la población después de que este mes de mayo se hayan producido una docena de ataques con armas blancas en toda Catalunya, incluso con muertos y heridos. En este sentido, se produjeron siete ataques en las primeras 72 horas de mayo, que dejaron una fallecida en Esplugues y un muerto en el Raval, además de siete heridos. Pese a que los Mossos aseguraron que se trataba de "hechos puntuales" decidieron reforzar la seguridad en varias calles y plazas más concurridas para afianzar la percepción de seguridad entre la población.

En los tres primeros meses de 2026 los incidentes con armas blancas en Catalunya se habían reducido un 31,5% respecto al mismo periodo de 2025: pasaron de 1.140 a 780, incluyendo robos con violencia, peleas o lesiones. También han bajado un 13% las armas blancas decomisadas: han pasado de las 2.440 el primer trimestre de 2025 a las 2.125 en 2026, según datos de los Mossos d'Esquadra a los que ha accedido este diario. La policía atribuye esos descensos a la presión del plan Daga.

En septiembre de 2024 fue cuando los Mossos dieron un impulso al plan Daga, que dio sus frutos ya el año pasado. En todo el 2025 se requisaron 9.806 armas en Catalunya, una media de 27 al día. Fue una cifra superior (un 6,3% más) a la de 2024 cuando la policía encontró 9.220.

Lo que más requisa la policía son navajas, seguidas de cuchillos y machetes, aunque los agentes también han encontrado puñales de menos de once centímetros de hoja y doble filo, espadas, katanas, dagas y hachas ornamentales. Y también estrellas con pincho o bastones de estoque. Según fuentes policiales, la mayoría de estas armas se requisan en relación a robos con violencia, seguido de agresiones, amenazas, exhibición por la calle y peleas en el espacio público.

"Compartimos la preocupación"

Hace unos días, el teniente de alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, reconoció que estos últimos episodios violentos en la ciudad, tanto con arma blanca como con pistolas, "son graves y compartimos la preocupación que genera". También remarcó la colaboración entre Mossos y Guardia Urbana y la aplicación de planes específicos para quitar las armas blancas de la calle o acabar con la multirreincidencia.

Pese a esto, destacó que el plan de 'visibilidad' de la Guardia Urbana ha permitido reforzar dispositivos de convivencia y seguridad, con más contactos con vecinos y comerciales, pero que se debe incidir en cuestiones como la presencia de armas en la calle y el tráfico de drogas.