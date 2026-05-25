Gavà destina 231.164 euros a ayudas escolares, la cifra más alta en ocho años

El Ayuntamiento de Gavà (Baix Llobregat) ha incrementado este curso las ayudas para "garantizar la igualdad en el ámbito escolar. "La dotación económica ha experimentado un aumento de 28.000 euros respecto al año pasado, pasando de 203.187 euros en el curso 2024-2025 a 231.164 euros en el curso 2025-2026. "Esta cifra representa la dotación más elevada que el Ayuntamiento ha destinado a estas ayudas en los últimos ocho años", explica el consistorio en un comunicado. Este incremento ha repercutido en el número de beneficiarios, ya que se han otorgado 2.400 ayudas, una cifra claramente superior a las 2.005 ayudas concedidas el curso anterior. Asimismo, el número total de alumnos que han recibido la ayuda también ha sido superior, ya que se han beneficiado 274 más.

"Las becas escolares tienen como objetivo paliar las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad", sigue el ayuntamiento. Están destinadas a cubrir los gastos de adquisición de libros de texto, salidas curriculares, actividades extraescolares y comedor escolar de las dos guarderías públicas de Gavà. Todas las líneas de ayuda han experimentado un crecimiento respecto al curso 2024-2025. La que ha registrado un mayor incremento, alcanzando su máximo histórico, es la correspondiente a las salidas curriculares, con un importe de cerca de 51.100 euros, 14.300 euros más respecto al curso pasado. En total se han beneficiado 594 alumnos, 64 más que el curso anterior. Esta beca garantiza la participación de los niños y niñas en salidas o colonias programadas por el centro educativo.

Le siguen las ayudas otorgadas para libros de texto. En total se han becado 463 niños y niñas, 93 más que el curso pasado, con una dotación económica de más de 39.000 euros, 9.000 euros más respecto al curso anterior, que fue de 30.291 euros. Las ayudas cubren, además de los libros, los cuadernos de actividades, diccionarios, libros de lectura y licencias de libros digitales o dispositivos electrónicos para su lectura.

Las ayudas a las actividades extraescolares también registran un incremento, con 391 niños y niñas beneficiarios, 44 más que el curso pasado, y un importe de cerca de 52.300 euros, unos 5.000 euros más respecto al curso anterior. Una cifra que supone su máximo histórico. Estas becas cubren el coste total o parcial de la participación en actividades organizadas por alguna AFA, clubes y entidades deportivas, escuelas de música, pintura, danza, artes escénicas, idiomas o similares con sede en Gavà. En cuanto a las becas comedor para niños y niñas de las dos guarderías públicas, los datos se mantienen. Se benefician 45 niños y niñas, con un importe de 28.967 euros. El curso pasado fueron 40, por un importe de 28.821 euros.

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Además, el Ayuntamiento otorga un complemento a las becas comedor del Consejo Comarcal. En total, este curso 378 niños y niñas han recibido esta ayuda. El importe destinado ha sido de 59.832 euros, una cantidad similar a la del curso pasado, que fue de 59.954 euros. Otras líneas de ayuda son las relacionadas con las actividades de verano y las becas de apoyo a la inclusión para niños, niñas y jóvenes que participan en los casales organizados tanto por el Ayuntamiento como por las entidades culturales y deportivas del municipio.