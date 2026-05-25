Barcelona tramita la nueva ordenanza de mercadillos, que obliga a los vendedores a sacarse una licencia para 15 años

Barcelona prevé contar con una nueva ordenanza para regular los mercados ocasionales, de mercaderes ambulantes y puestos individuales en la ciudad. Afecta a todos aquellos vendedores que se instalan en espacios públicos mediante paradas desmontables o transportables (o vehículos tienda), llevados a cabo por profesionales de la venta no sedentaria, de manera periódica y preestablecida. Con la nueva norma, las licencias colectivas se extinguen y se sustituyen por licencias individuales con una vigencia de 15 años para los vendedores vinculados en las licencias colectivas previas. Varios colectivos, como los mercados de payeses o de numismática, han expresado en los últimos meses su inquietud por el cambio..

La comisión de gobierno del Ayuntamiento dio el pistoletazo de salida a la tramitación de la nueva ordenanza. La ciudad opta así por reafirmar la voluntad de continuar teniendo mercados ocasionales y de mercaderes ambulantes y puestos individualizados en la ciudad, después de que la ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias estableciera la obligatoriedad para los municipios de expedir una regulación expresa para autorizarla y ordenar esta actividad económica en sus calles, y por tanto considerarla no autorizada en ausencia de regulación.

La nueva normativa aporta transparencia y equidad en el acceso a esta actividad, sostiene el consistorio, dado que establece la desaparición de licencias colectivas y apuesta por licencias individuales por un período de vigencia de 15 años, prorrogables, con el fin de contribuir a asegurar la pervivencia y rentabilidad de la actividad y evitar la intermediación entre los profesionales.

Vigente antes de las elecciones

Este lunes comienza el período de consulta pública previa para recoger la opinión de las personas y organizaciones potencialmente afectadas por la futura norma. Posteriormente, se tramitará su aprobación inicial, se publicará en exposición pública y se llevará a aprobación definitiva en el Pleno de la ciudad, con el objetivo de poder iniciar su vigencia en el primer trimestre de 2027.

Para la teniente de alcaldía de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Restauración y Empleo, Raquel Gil, con esta iniciativa “la ciudad de Barcelona contará por primera vez con una regulación sobre los mercados de venta no sedentaria de la ciudad, que son más de 70, y son mercados que aportan valor comercial, con historia y con un recorrido, que generan empleo y complementan la oferta de comercio de proximidad en la ciudad”. Gil ha remarcado que se da cumplimiento a la normativa catalana con “una regulación para la ciudad que permitirá mantener todos los mercados de venta no sedentaria que tienen licencia en este momento y a la vez mejorar la seguridad jurídica y la regulación que debe dar más cobertura a estos mercados y a los que pueda haber en el futuro”.

Durante 2025, ya se ha llevado a cabo una regularización de todas las licencias existentes en los términos previstos en la ley de comercio de 2017, que con esta nueva normativa ahora quedarán reguladas vía ordenanza. Se regularán también las condiciones definitorias de cada mercado: lugar, periodicidad, número de puestos, horarios y condiciones de funcionamiento y sanitarias.

Con el fin de facilitar la transición al nuevo marco regulatorio, se establece un período de adaptación de un año para las licencias vigentes y el estudio de los casos donde se concentre más de una licencia por titular para garantizar la supervivencia de la actividad.

Concurrencia para nuevos mercados

Además, se regula que en los casos en que se detecte la necesidad de crear nuevos mercados no sedentarios en la ciudad, las licencias se otorgarán por concurrencia competitiva, a organizar por cada distrito, que es quien finalmente expide los permisos para las ferias y mercados no sedentarios en su territorio. En esta concurrencia para autorizar nuevos mercados con las licencias individuales, se tendrán en cuenta criterios de capacidad, legalidad y seguros, antigüedad y experiencia en el sector, vinculación con el distrito, mejora del equilibrio de oferta comercial, venta de productos de proximidad o ecológicos, venta directa de productor a consumidor, mejoras en la prestación del servicio a los clientes y servicios complementarios, sostenibilidad medioambiental, y características y seguridad del punto de venta. También se establece que como máximo se podrá autorizar un establecimiento por titular, que pagará tasas anualmente.

En los casos de los mercados no sedentarios que todavía no han alcanzado los 15 años de existencia, las licencias colectivas se extinguen cuando llegue el fin de la vigencia de la licencia actual, al cabo de 15 años de su inicio, y se convertirán en licencias individuales. Es el caso de los mercados de payés, tipificados en esta ley como mercados de mercaderes ambulantes, de implantación reciente en la ciudad, y que han obtenido continuidad en el marco de la normativa actual a la espera de nueva regulación de la Generalitat.

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La gestación de la norma ha sido muy larga. Se culminaría así en 2027 la adaptación a la nueva ley de comercio, que ya llevó a una primera consulta previa a la ciudadanía y las organizaciones entre enero y febrero de 2024, y una segunda entre febrero y marzo de 2025, y que ha contado con el trabajo desde todos los territorios con el sector para analizar y estudiar las opciones para cada mercado y feria de la ciudad.