Barcelona construirá una zona de juego con forma de tortuga en Trinitat Nova diseñado por sus escolares

El Ayuntamiento de Barcelona construirá un espacio jugable "singular" con forma de tortuga en el barrio de Trinitat Nova, en el distrito de Nou Barris. La nueva instalación estará ubicada entre las calles Chafarinas, Tamariu y Palamós y el alumnado del Institut Escola Trinitat Nova la han codiseñado a través de un proyecto participativo impulsado por el Pla de Barris.

La instalación del espacio en forma de tortuga y la remodelación de todo este entorno supondrán una inversión de unos 2,5 millones de euros, y se calcula que más de un millar de niños que son vecinos de este barrio podrán disfrutar directamente, ha informado el consistorio en un comunicado este lunes. La construcción del nuevo espacio de juego se iniciará el próximo otoño y se prevé que hacia septiembre de 2027 ya esté terminada.

"Este proyecto representa muy bien la mirada del Pla de Barris: transformar el espacio público escuchando el barrio e incorporando la voz de los niños en la construcción de la ciudad", ha expresado la concejala del Pla de Barris, Sara Belbeida, que añade que el nuevo espacio de juego cuenta con una mirada accesible, inclusiva y comunitaria.

Junto al metro

El ámbito de actuación en el que se actuará tiene una superficie de unos 2.500 metros cuadrados y ya es en la actualidad un espacio de estancia, paseo y actividades comunitarias muy usado, junto a la salida de metro de la Trinitat Nova. Dentro de este espacio público y en el lugar donde actualmente existen unas gradas, se instalará la estructura del elemento de juego, que tendrá una superficie total de 1.040 metros cuadrados.

Aparte del elemento de juego de carácter "icónico" representando una tortuga, la reurbanización del entorno incluye un incremento de la vegetación, la mejora de la accesibilidad y la generación de una zona de juegos de refresco y de sombras, mejorando el entorno de la plaza situada a la salida del metro.

Tres niveles de juego

El espacio se divide en tres zonas estratificadas en alturas, siendo la planta baja y el primer nivel totalmente accesibles, y contando, entre otros, con un tobogán, una rampa en espiral flotante, una hamaca central circular con una red de cuerdas, una barra de bomberos y una cama elástica integrada.

En el segundo nivel, se situarán un espacio central escalable mediante un entramado de cuerdas (que evoca la forma orgánica de una telaraña), una barra de bomberos, una escalera de caracol que sube desde el suelo en forma de espiral hasta el nivel 2 y una rampa de malla y, en el tercer, un tobogán de tubo y un espejo cóncavo como elemento de estimulación visual y sensorial.

Además, la cabeza de la tortuga está formada por tres muros de tableros de madera separados entre ellos y una explanada inferior, situada en la cota del espacio público, está compuesta de diferentes elementos de juego como un arenal rectangular, una plataforma de madera de forma pentagonal que se conecta a través de un tronco que actúa como puente o una plataforma circular giratoria sin barandillas.

Visita del alcalde al aula

La idea de un espacio de juego con forma de tortuga surgió de una visita del alcalde, Jaume Collboni, al Institut Escola Trinitat Nova en 2024, cuando un grupo de 42 niños de quinto de primaria le trasladó que habían estado explorando cómo era su barrio y cómo podían mejorarlo.

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Los niños se imaginaron una Trinitat Nova con un parque que tenía un gran elemento de juego en forma de tortuga, y entregaron un dibujo de esta tortuga al alcalde y, dos años más tarde, estos mismos niños han podido desarrollar y concretar la propuesta gracias al proceso participativo que el Pla de Barris ha llevado a la escuela.