La demanda de pisos de protección oficial aumenta un 22% en un año en los municipios del área de Barcelona

Las dificultades para hallar domicilios asequibles en Barcelona se padecen también en su conurbación. El encarecimiento de los pisos se ha contagiado en los últimos años de la capital a la periferia, como demuestra la evolución de los precios del alquiler. Pese a la regulación de las rentas, el coste para los inquilinos ha seguido ascendiendo en 24 de los 36 municipios del área metropolitana, según los últimos balances. Los problemas para procurarse un techo se entrevén también en el crecimiento de las listas de espera para mudarse a promociones de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Del mismo modo que aumenta en Barcelona, la demanda también se dispara en sus inmediaciones.

El número de inscripciones a finales del año pasado para optar a domicilios de titularidad pública se incrementó un 22,47% respecto a 2024 en el ámbito metropolitano, a tenor de las estadísticas de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, un órgano dependiente de la Generalitat. Tras cada solicitud hay una familia, una pareja, compañeros de piso o una persona que vive sola que quieren participar en los sorteos de reparto de llaves. Solo en la capital, 100.179 personas aguardaban en marzo pasado a poderse trasladar a hogares de titularidad pública.

La Agència de l’Habitatge no desglosa el número total de personas que hay detrás de las solicitudes para entrar en bloques de VPO. Solo constata 19.081 demandas más en diciembre de 2025 que 12 meses antes en los municipios del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental. Escalaron de 84.923 peticiones a finales de 2024 a 104.004 altas vigentes al acabar 2025 para acceder a domicilios a precio tasado e inferior al del mercado en las 127 localidades de las cinco comarcas que envuelven a la capital.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Un mapa coroplético que muestra la variación de solicitantes de VPO.

Listas al alza

Pocas poblaciones escapan de ver engordar la lista de candidatos que se disputan ingresar en el parque de vivienda pública. En toda el área de Barcelona, abundan las ciudades en que la cifra de candidatos en el último ejercicio rebasó la de 2024. De los 36 municipios que conforman el Área Metropolitana de Barcelona, 30 acreditaron unos registros de demandantes en 2025 superiores a los de un año antes.

Medido en porcentaje, Sant Boi de Llobregat se anotó el repunte más agudo de solicitantes de VPO en las cercanías de la capital. Las peticiones en la ciudad del Baix Llobregat aumentaron un 89,84% en 2025, con 672 inscripciones más que en 2024 y 1.420 demandas abiertas para pugnar por un piso público. Le siguió Sant Just Desvern, con una subida del 84,71%, al pasar de 255 a 471 demandas.

El crecimiento de un año para otro en el censo para alojarse en edificios de VPO superó el 60% en Santa Coloma de Cervelló (68,42% y 32 apuntados en total), Montcada i Reixac (65,11% y 672 peticionarios) y Badalona (61,28% y 3.819 inscritos). El listón del 50% se sobrepasó en Molins de Rei (58,86% y 556 solicitantes en total), Gavà (57,12% y 993 demandantes), Badia del Vallès (55,21% y 149 inscritos), Cervelló (52,94% y 78 apuntados), Sant Feliu de Llobregat (52,81% y 926 aspirantes), Torrelles de Llobregat (52,63% y 29 candidatos) y El Prat de Llobregat (50,89% y 2.633 solicitantes). En la franja del 40% hay Montgat (46,77% y 546 peticionarios en total) y Cerdanyola del Vallès (45,4% y 1.342 aspirantes).

Por el contrario, la bolsa de demandantes disminuyó en especial en Castelldefels. Se contrajo un 35%, al descender de 1.783 a 1.159 solicitantes en el último ejercicio. A su vez, cayó en Pallejà (un 30,54% menos, al cerrarse con 207 inscripciones activas), Sant Joan Despí (un 20,61% menos y 1.040 peticiones) y Sant Andreu de la Barca (un 14,84% menos y 264 reclamaciones). En menor proporción, se redujo un 3,92% en Corbera de Llobregat y la demanda se mantuvo sin cambios en la Palma de Cervelló.

Gráfico de barras que muestra las inscripciones de solicitantes de VPO en 2025 en el área metropolitana. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Fuera de la conurbación

El auge no es exclusivo de la estricta área metropolitana. Se detecta también en el llamado Arc Metropolità, los principales núcleos poblados de la segunda corona de Barcelona. La lista de espera creció en 2025 en las nueve ciudades que lo componen. La competencia por las VPO en esas poblaciones ascendió un 23,86% respecto a 2024.

En este territorio, la escalada es aguda en Martorell y se tasa en un 181,46%: las solicitudes casi se triplicaron de 329 a 926 el año pasado. Aparte, se apreció un notable incremento de las inscripciones en Mollet del Vallès (un 43,75% más que en 2024 y 621 en total), Granollers (39,61% y 1.646 peticiones) y Vilanova i la Geltrú (38,25% y 1.153 candidatos).

Entre las localidades de más de 100.000 habitantes fuera del contorno de Barcelona, las peticiones para vivir en una VPO se acrecentaron un 56,33% en Reus (aumentaron de 1.083 a 1.693 vigentes), un 32,48% en Girona (de 1.133 a 1.501) y un 21,37% en Tarragona (de 1.142 a 1.386). El único gran núcleo que se libró de una subida fue Lleida, donde la demanda por los pisos públicos retrocedió un 5,96% en 2025, al bajar de 1.342 a 1.262 inscritos en su bolsa de vivienda.

Aparte, las peticiones se multiplicaron con fuerza en Llinars del Vallès, donde crecieron un 2.035,71%, al dispararse de 14 a 299. Sucedió también en Arenys de Mar (se elevaron un 301,32%, con 305 demandantes), Parets del Vallès (un 218,42% más y 363 solicitantes), Montornès del Vallès (191,76% y 248 aspirantes), Cardedeu (171,58% y 258 demandantes), Sant Andreu de Llavaneres (159,28% y 433 candidatos), Premià de Mar (85,71% y 234 solicitudes) y Blanes (74,14% y 404 peticionarios), entre otros lugares.

Por demarcaciones, las reclamaciones para obtener un piso de protección oficial despuntaron un 79,15% en los municipios del Camp de Tarragona, al remontar de 3.477 aspirantes en 2024 a 4.393 en 2025. Por su parte, se auparon un 30,36% en las comarcas de Girona (pasaron de 4.946 registros a 6.448), un 22,2% en la Catalunya central (de 2.601 solicitudes a 3.179), un 21% en el Penedès (de 6.611 demandantes a 7.999) y un 9,11% en el Alt Pirineu y el Vall Aran (de 384 a 419 peticiones).