Xabier Gómez: “El Papa visitará a hombres y mujeres en la cárcel de Brians, la parroquia que más quiero”

¿Cómo vive su diócesis el hecho de acoger dos de los puntos más destacados de la visita que el papa León XIV hará a Catalunya los días 9 y 10 de junio, la cárcel de Can Brians y Montserrat?

Casi en el último minuto supimos que el Papa había aceptado de visitar Can Brians.

¿Lo propuso usted?

Bueno, fue una labor en equipo. Pero no he acabado de explicar cómo lo vivo. Lo vivo con humildad y sencillez, sabemos que no somos Barcelona. Somos conscientes de que no jugamos en primera. Sant Feliu salía seguro en la agenda del Papa, porque el Aeropuerto de El Prat forma parte de nuestro territorio diocesano, y por lo tanto al obispo le toca recibir y despedir al Papa. Es una cuestión de protocolo.

Xabier Gómez, en la sede del obispado, el pasado miércoles. / Jordi Otix / EPC

Es decir, que eso le tocará a usted.

Yo estaré al pie de la escalera del avión. Pero la principal actividad por la que se montó este viaje es la Sagrada Família, el acto central será la bendición de la Torre de Jesús. Por lo tanto, el foco está puesto en la Sagrada Família, y en Gaudí. El arquitecto de Dios.

"La principal actividad por la que se montó este viaje es la Sagrada Família, el foco está puesto ahí. Y era muy probable que si el Papa venía con tiempo fuera a peregrinar a Montserrat"

Hay otro escenario que era previsible en el viaje de León XIV.

Era muy probable que si el Papa venía con tiempo fuera a peregrinar a Montserrat, que acaba de celebrar su milenario, que es el corazón de Catalunya y el corazón espiritual de nuestro obispado. Con ello, la diócesis de Sant Feliu se convierte no solo en un territorio de paso sino también de llegada del Papa, porque va a la Santa montaña. Y después surgió esta otra posibilidad. Porque la primera previsión era que el Papa llegase a Montserrat en helicóptero des de Barcelona. Cuando supimos que iba a ir a Montserrat en coche, surgió la oportunidad. El 'conseller' de Justícia, Ramon Espadaler, y yo mismo nos miramos. Habíamos coincidido en la cárcel de Can Brians, en alguna eucaristía, en alguna misa, en alguna celebración. Y nosotros dos y los mismos internos de la cárcel teníamos la ilusión, el interés, de que se diera esa visita a Can Brians. Son internos con los que mantenemos y mantengo una relación, a los que les he pedido que escriban cartas al Papa. Cuando estuve en Roma en marzo le pedí una bendición especial para ellos. Espadaler y yo hablamos y nos dijimos: ‘¿Y si lo proponemos?’. Y se lo propusimos al monseñor que coordina toda la visita del Papa.

¿Y cómo se llama el monseñor que coordina el viaje?

Se llama monseñor que coordina el viaje.

¿Y quién se lo pidió? ¿Usted mismo?

Yo mismo. Y nos dijo que la posibilidad existía, que el Papa había hecho una visita a una cárcel de hombres en Bata, en Guinea, y que mejor si pudiera visitar a mujeres en Can Brians.

Xabier Gómez García, obispo de Sant Feliu de Llobregat, muestra su cruz de la isla del Hierro, que remite a las pateras / Jordi Otix / EPC

¿La visita será a internas en la cárcel?

A hombres y mujeres. Mantendrá un encuentro con los internos, los feligreses de la, entre comillas, parroquia que vive la fe dentro de la cárcel. Ahí hay una comunidad. Esta pequeña parroquia de la prisión es la que más quiero, porque es la más vulnerable, la más dura. Las personas que están en la cárcel viven situaciones muy malas, a nivel vital, existencial, familiar.

Es un mundo que como sociedad preferimos no mirar mucho.

Es una realidad invisibilizada. Y una parte importante de la población de la cárcel pertenece a una clase social precaria. Normalmente, son personas que no han tenido las mismas oportunidades que mucha gente. En la cárcel a veces se rompe con la familia, con los amigos, pero también hay solidaridad, compañerismo. No todo lo que pasa allí es oscuro y malo.

"Será una visita breve. Algunos dicen que el Papa se desviará a la cárcel, pero yo no lo creo. Lo que hará es señalar el camino, el camino de la Iglesia"

¿Cuánto durará la visita del Papa a Can Brians?

Será una visita breve. Algunos dicen que el Papa se desviará a la cárcel, pero yo no lo creo. Lo que hará es señalar el camino, el camino de la Iglesia. Su visita habla por sí misma y está en coherencia con otras que hará esos días. Recordemos que en Madrid irá a Carabanchel a visitar un proyecto de Cáritas.

Y en Barcelona se verá con entidades sociales.

En Sant Agustí. Irá al corazón del Raval. Y no es casual que vaya a la parroquia de Sant Agustí, donde se mantendrá ese encuentro con el mundo social vinculado con el compromiso y el dinamismo de la Iglesia en ese ámbito. Eso es parte de la vida católica, cristiana. El Evangelio es eso. Acción, caridad, compromiso, compasión, misericordia.

"No tenemos ningún problema de convivencia en Catalunya y en España. El mayor problema que tenemos es el de la vivienda, el de la gente joven que no se puede independizar, la precariedad laboral. Porque no hablamos del rechazo al migrante, sino al pobre, que es lo que nos estorba. No sé si tenemos que hablar tanto de xenofobia como de aporofobia"

La tercera pata del viaje del Papa es Canarias, quizá la parada más significativa en el peso social de la visita, por ser destino de un gran número de inmigrantes que quieren llegar a Europa. Es una cuestión que usted ha conocido especialmente bien como responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal.

Yo he sido responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal y ahora me encargo de migraciones e interculturalidad en la Tarraconense. Llevo a los migrantes muy cerca del corazón (muestra la cruz que lleva colgada del cuello). Esta cruz viene de Canarias, de la isla del Hierro. Es un trozo de madera de una patera de Senegal. Un regalo de los compañeros de Canarias cuando me hicieron obispo, que yo tenía otros planes. Creo que en realidad no tenemos ningún problema de convivencia en Catalunya y en España. El mayor problema que tenemos es el de la vivienda, el de la gente joven que no se puede independizar, la precariedad laboral. Por favor, hablemos de lo que realmente importa. Vivimos en un invierno demográfico que nos condicionará mucho. En 10 años la fotografía de Catalunya habrá cambiado, habrá gente mayor y una gran diversidad cultural. Por lo tanto, no me preocupa tanto el tema de la migración. Porque no hablamos del rechazo al migrante, sino del rechazo a la precariedad, al pobre, porque lo que nos estorba es el pobre. No sé si tenemos que hablar tanto de xenofobia como de aporofobia.

Gómez, en la parte exterior del obispado. / Jordi Otix / EPC

Es una tendencia clara en los últimos años.

Si nos preocupa la pobreza, tendremos que pensar qué hay detrás, qué provoca la desigualdad, la precariedad, y ponernos las pilas. Las cifras indican que llega una crisis tras otra y los ricos cada vez son más ricos y la clase media y los más pobres van perdiendo capacidad adquisitiva. Algo no va bien. Y los que se están haciendo ricos son los que dominan el discurso e influyen en la economía, en la inteligencia artificial, diseñando una sociedad que no sé a qué nos lleva. Tenemos que despertar, creo que la libertad está en peligro. Estamos muy condicionados por el móvil, los algoritmos. Vivimos en un sistema económico que descarta a mucha gente, este capitalismo salvaje y este tecnofascismo peligrosísimo... Esperamos una palabra en la encíclica del Papa que se publicará la semana que viene sobre la inteligencia artificial y sobre la humanidad. Como decía el papa León, el ser humano no es un algoritmo, es deseo. Pensemos en nuestros deseos, a qué podemos aspirar. Como decía el papa Francisco, o nos salvamos todos juntos o nos hundimos. Hay que recuperar la dimensión comunitaria.

"Hay un despertar espiritual de la gente más joven, en general. La gente está insatisfecha, lo ha tenido todo pero siente un vacío. Sobre todo a partir de la pandemia"

¿Aprecia una reconexión de la gente, y especialmente de gente joven, con la Iglesia?

Creo que hay un despertar espiritual de la gente más joven, en general. Que eso se canaliza como una búsqueda dentro de la Iglesia católica: llega gente joven con preguntas. Pero no es solo un fenómeno de la Iglesia católica. Hay un retorno. La gente está insatisfecha, lo ha tenido todo pero siente un vacío. Sobre todo a partir de la pandemia. Creo que los jóvenes hacen un camino de búsqueda que los lleva a preguntarse por la aportación de la religión.

¿El papa Francisco fue un punto de inflexión en relación con la proximidad de la Iglesia con la gente?

El papa Francisco fue sin ninguna duda un regalo de Dios que puso en el centro de la Iglesia una realidad que se vive en la periferia de la Iglesia sudamericana. Los papas anteriores eran europeos. Un argentino, muy cercano, que creo que ha sido el Papa que más ha encarnado lo que el Concilio Vaticano II propuso y propone. Viajó a Lampedusa, y el papa León irá pronto a Lampedusa. Hay una continuidad. En León XIV las formas son muy suaves, pero el contenido es muy profundo.

"El papa Francisco fue sin ninguna duda un regalo de Dios que puso en el centro de la Iglesia una realidad que se vive en la periferia de la Iglesia sudamericana. Creo que ha sido el Papa que más ha encarnado lo que el Concilio Vaticano II propuso y propone. Hay una continuidad en León XIV"

¿Convendría explicar más la necesidad de que haya diversidad?

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Hay un tema con la identidad. Nos educan de manera que si somos del Barça tenemos que ser antiotros, si hablamos una lengua no tenemos que hablar otra. Creo que tenemos que estar abiertos a las identidades múltiples. Educar a la gente y estar contentos de tener más de una identidad. A veces pongo el ejemplo de Lamine Yamal, que es catalán, que también tiene la identidad del padre, la de la madre. Y con alegría. Es importante. Porque hay temas que me preocupan, como el de las bandas latinas en los barrios, que han nacido aquí. Tenemos que trabajar para que las identidades sean más esponjosas, se comuniquen más. Nos jugamos mucho.