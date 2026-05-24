VÍDEO | Encuentran dos cachalotes muertos a 12 millas de Barcelona

“La historia más triste que nos podíamos encontrar en el Ría de Ferrol”, lamenta el capitán, Sergi Rodríguez. La vivieron esta semana a unas 12 millas de Barcelona. “Una escena muy dura – ha informado hoy-: una hembra de cachalote muerta a la deriva”. La escena era propia de un documental de La 2. Había al menos 5 tiburones azules alimentándose ya del cetáceo. Tintoreras, una de las especies más comunes del Mediterráneo. “Esto forma parte del proceso natural –apunta Sergi-, pero la pregunta importante es qué causó la muerte”. El cachalote –detalla el capitán- presentaba una grave lesión en la espalda.

La hembra de cachalote a la deriva. / Mar a la vista / Sergi Rodríguez

“Después de documentar a la madre –detalla el capitán-, nos dirigimos hacia una segunda mancha en el mar. Allí vimos que era su cría: muy reciente, todavía con cordón umbilical y pliegues fetales. Cuando una hembra muere –añade Sergi-, la cría a menudo no tiene ninguna posibilidad de supervivencia. Avisamos de inmediato a las autoridades y facilitamos la localización y las imágenes”.

Riesgo de impacto

“No podemos afirmar la causa sin una necropsia, pero las imágenes apuntan a un impacto muy violento –adelanta el capitán del 'Ría de Ferrol’-. Hay que investigar si podría tratarse de una colisión con una gran embarcación. El Cañón de Barcelona es una zona clave para los cetáceos y coincide con líneas de ferry y rutas de barcos rápidos. Si estas rutas pasan por zonas sensibles, el riesgo de impacto es real. Nos temíamos que algún día nos podíamos encontrar una escena así. Pedimos una investigación oficial y medidas concretas para reducir el riesgo de colisiones y proteger a los cetáceos del Mediterráneo”. Abrirán un Change.org para intentar que los barcos reduzcan la velocidad.

Mar a la Vista/ Henirk Wergeland

“Esperamos que este hecho sirva para generar conciencia e impulsar cambios reales para proteger a los cetáceos del Mediterráneo –espera el capitán-. El Cañón de Barcelona es una zona de alto valor ecológico y un espacio importante para cetáceos como los cachalotes. Reducir el riesgo de impacto con embarcaciones rápidas y establecer medidas de protección efectivas es clave. Que no se quede en el fondo del mar”.

'Ría de Ferrol' es el primer barco tradicional que embarca a turistas en Barcelona para avistar ballenas. ‘Mar a la vista’, se llama el proyecto. “Ocio sostenible”, resume el capitán. ¿Su meta? “Crear conciencia a través de la experiencia directa con ellas”. Tienen una pizarra con 8 cetáceos dibujados. Las 8 especies que viven en el Mediterráneo: rorcual común, cachalote, delfín mular, listado y común, calderón gris y común y zifio de cuvier.

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Hasta finales de mayo, salen todos los días que les permite el mar. Son travesías de 7, 8 horas de ‘whale watching’ con una bióloga desde el Port Olímpic de Barcelona (125€). Esta es su sexta temporada de avistamientos. Ahora es temporada de ballenas: de abril a junio, la costa catalana, especialmente la del Garraf, se convierte en una autopista de rorcuales. Es el segundo animal más grande del mundo, solo por detrás de la ballena azul. Pueden superar los 20 metros. han llegado a grabar una a menos de una milla del Hotel Vela. Desde este barco las han visto incluso saltar.