Barcelona atiende a más de 47.000 personas desde el inicio del proceso de regularización de inmigrantes

El Ayuntamiento de Barcelona ha atendido a más de 47.000 personas que optan a obtener el permiso de residencia en España por el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes abierto por el Gobierno de España. El consistorio ha habilitado dispositivos de información en las oficinas de atención ciudadana de la plaza Sant Miquel y Monumental, el centro Miquel Bleach, la oficina del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) y el Pabellón 2 de la Fira de Montjuïc. A su vez, el operativo ha emitido 29.800 certificados de vulnerabilidad desde el inicio del procedimiento especial y se han despachado 175.440 volantes del padrón y 77. certificados de empadronamiento.

El Pabellón 2 de la Fira centraliza la entrega de los turnos de atención. Desde mayo, ha repartido unos 17.700. A partir del martes, el espacio (situado en el número 10 de la avenida Rius i Taulet) estará abierto desde las 08:00 a las 20:30 horas. El centro reúne desde la semana pasada un equipo integral de apoyo en la campaña de regularización, que auxilia a los demandantes con su documentación y a resolver dudas. Por el dispositivo han pasado más de 4.000 personas.

El ayuntamiento indica que, a partir de esta próxima semana, los trámites y el acompañamiento en el procedimiento se concentran en el centro de Miquel Bleach y el Pabellón de la Fira. Las oficinas de atención ciudadana de la plaza Sant Miquel y la de Monumental dejan de prestar atención sobre el proceso extraordinario durante la semana. En todo caso, los demandantes sí podrán seguir acudiendo al espacio de Monumental para tramitar so solicitud para obtener la residencia los sábados de 08:00 a 20:00 horas.